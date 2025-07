Uno de los proyectos cinematográficos más aclamados por la crítica está de regreso: Avatar: Fire and Ash Lee. La saga, considerada una de las más ambiciosas del director James Cameron, llevó a su primera entrega a ganar tres premios Oscar en 2010: Mejor Fotografía, Mejor Dirección de Arte y Mejores Efectos Visuales. Estos reconocimientos fueron bien merecidos, pues la película sorprendió al público con un despliegue visual impresionante en cada escena, además de transmitir un mensaje profundo que tocó el corazón de más de uno.

¿Cuántas películas tiene Avatar?

Hasta el momento, la saga de Avatar cuenta con dos películas estrenadas: Avatar (2009) y Avatar: The Way of Water (2022). La próxima entrega oficial, Avatar: Fire and Ash Lee, se espera para este año.

Las cintas han contado con la participación de reconocidos actores, entre ellos Sam Worthington (Jake Sully) y Zoe Saldaña (Neytiri), quien recientemente ganó el premio Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel en Emilia Pérez. También forman parte del elenco artistas como Sigourney Weaver, Kate Winslet, Stephen Lang y Cliff Curtis, entre otros.

¿Cuándo se estrena Avatar 3?

El estreno de Avatar: Fire and Ash Lee está programado para el 19 de diciembre de 2025. Contará con la participación de nuevos personajes, interpretados por un elenco renovado. Entre ellos destaca la actriz Oona Chaplin, quien desempeñará un papel protagónico en esta esperada entrega.

¿De qué tratará Avatar 3?

Avatar 3 introducirá a dos nuevos clanes de Na'vi. Uno de ellos será el Clan de la Ceniza (Ash People), cuyos integrantes se diferencian notablemente de los Na'vi vistos hasta ahora: son agresivos, carecen de paciencia y, al igual que la RDA, se oponen a Jake Sully (Sam Worthington).

A continuación, te compartimos el tráiler oficial de esta película tan esperada:

 

