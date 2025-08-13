Informe final sobre el Titán reveló que la tragedia era evitable

La investigación final sobre el accidente del submarino Titán concluye que la tragedia pudo haberse evitado. El informe señala de forma contundente a OceanGate, la compañía responsable del proyecto, por haber desestimado procedimientos de ingeniería, pruebas, mantenimiento y medidas de seguridad ampliamente establecidos en la industria.

Luego de dos años de profunda investigación y con base en los testimonios de 26 exempleados, especialistas en seguridad marítima e ingenieros navales, la Junta de Investigación Marina (MBI) presenta su informe como una autopsia técnica y ética de una iniciativa que fue promocionada como una experiencia exclusiva, pero que terminó convertida en una tragedia previsible.

En este viaje en submarino, impulsado por la ambición de ofrecer expediciones al Titanic con boletos de hasta 250 mil dólares, la empresa dirigida por Stockton Rush —quien también perdió la vida en el siniestro— ignoró alertas internas, silenció opiniones contrarias y empleó estrategias para esquivar la supervisión regulatoria.

La MBI identificó múltiples factores que contribuyeron al accidente, entre ellos se destacan el diseño inadecuado del casco de fibra de carbono, el mantenimiento deficiente y la ausencia de inspecciones rigurosas por parte de OceanGate, la empresa operadora del Titán.

Además, se señaló que OceanGate no investigó ni abordó adecuadamente las anomalías ocurridas en una expedición anterior al Titanic en 2022, cuando el sistema de monitoreo en tiempo real del sumergible generó datos que deberían haberse analizado rigurosamente.

El informe también expone una preocupante brecha entre las políticas oficiales de OceanGate y las acciones que realmente se llevaban a cabo, es decir, las presiones económicas y el afán por afianzar la empresa impulsaron la reducción y el ocultamiento de riesgos.

Asimismo, la investigación describe un clima laboral hostil, donde se amenazaba con el despido a quienes expresaran dudas o alertas sobre la seguridad, entre los casos señalados figura el del exdirector de operaciones marinas, quien ya en 2018 había presentado sus inquietudes ante la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA).

Otra revelación sorprendente indica que el Titán no contaba con registro, certificación ni inspección por parte de ninguna autoridad marítima oficial. Que un sumergible tripulado, destinado a exploraciones a 3 mil 800 metros de profundidad, funcionara sin ningún tipo de supervisión externa constituye, según el informe, una clara imprudencia por parte de la empresa.

Se sugiere que, de haberse realizado una investigación adecuada, la compañía podría haberse visto obligada a acatar las normativas vigentes o incluso a suspender sus planes de turismo extremo al Titanic.

