Jon Bon Jovi pide colaboración para escribir canción sobre COVID-19

El cantante Jon Bon Jovi está escribiendo la canción Do What You Can, inspirada en la pandemia por coronavirus, pero quiere unir a sus seguidores, así que los invitó a participar con sus experiencias para terminar el tema.

“Dime por lo que estás pasando, dime cómo te sientes, dime si te duele. Habla sobre la graduación de la escuela secundaria que se cancelará, habla sobre el baile de graduación que tal vez no tengas, habla sobre la llegada de ese bebé que no hay nada que puedas hacer al respecto, habla sobre el sueldo que estás perdiendo, habla sobre tener miedo por la ventana y preguntándote qué hacer con todo esto. Sólo recuerda, lo superaremos”, anotó el músico.

Próximo a lanzar el disco “Bon Jovi:2020”, programado para el 15 de mayo, la agrupación vio al COVID-19 de cerca cuando su tecladista, David Bryan, anunció que resultó positivo al test y pidió no tener miedo y ayudarse los unos a los otros.

“Son tiempos difíciles por los que estamos pasando, por un territorio desconocido. Yo hice lo que hago mejor, que es sentarme con la guitarra y tratar de poner algunas palabras para ustedes. Estamos lidiando con tiempos intranquilos, pero estamos todos juntos en esto”, aseguró Jon Bon Jovi.

Hace unos días, el cantante lavó platos en su restaurante JBJ Soul Kitchen de Nueva Jersey —que forma parte de su Fundación, que ayuda a personas necesitadas— y la compartió en sus redes con la leyenda “si no puedes hacer lo que haces ... ¡haz lo que puedas!”, que lo inspiró para comenzar a escribir “Do What You Can”.

El restaurante no tiene un menú con costos, sino que pide lo que la gente puede pagar para aquellos que no tienen nada, o simplemente se puede trabajar para pagar la comida, aunque en tiempos de COVID-19 las reglas están cambiando.