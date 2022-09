A un par de días de estrenar “Hot Take: The Depp/Heard Trial”, filme que recrea el juicio protagonizado por Johnny Depp y Amber Heard, la plataforma productora Tubi, por donde se transmitirá la película, ha revelado el tráiler oficial de esta trama que llegará a las pantallas el próximo 30 de septiembre.

En este adelanto de un minuto de duración, se revelan escenas que retoman los momentos clave del juicio que inició el pasado mes de abril por órdenes de Johnny Depp, quien demandó a su ex esposa por difamación, mostrando así cómo lucen caracterizado el elenco que dará vida a los personajes más mediáticos del caso, teniendo a Mark Hapka interpretando a Johnny Depp, en tanto que Megan Davis será la encargada de asumir el rol de Amber Heard, mientras que Sara Lohman funge como directora de esta trama basada en el juicio legal que fue televisado públicamente, convirtiéndose en uno de los escándalos más mediáticos en Hollywood.

En las imágenes difundidas “Hot Take: The Depp/Heard Trial” se muestra a los actores Mark Hapka y Megan Davis caracterizados como Depp y Heard, respectivamente, luciendo vestimenta idéntica a la que los histriones de Hollywood portaron en durante el juicio, además de que se recrean escenas de las declaraciones bajo juramento ante el jurado, así como parte de la vida personal entre Depp y Heard durante su matrimonio, en el que ambos se acusaron de severos problemas con el alcohol, consumo desmedido de medicamentos y drogas. En las primeras escenas se menciona al también actor James Franco, quien fue señalado por haber tenido una relación extramarital con Amber.

Tras viralizarse las primeras escenas de Megan Davis y Mark Hapka, las críticas han saltado en las redes sociales, en donde el público señala que la producción luce pobre, y aunque destacan el gran parecido que Hapka tiene con Depp en esta adaptación, la actriz Megan ha sido la más juzgada al considerarse que está lejos de tener una estética similar a la Amber.

“Hot Take: The Depp/Heard Trial” tiene contemplado su estreno el 30 de septiembre y parte de las criticas también se han enfocado en lo apresurado del proyecto impulsado por la plataforma gratuita de streaming Tubi, pues aunque el juicio tuvo un fallo a favor de Johnny Depp en la mayoría de sus demandas contra Amber, diversos especialistas en escándalos mediáticos han puntualizado que la batalla legal no ha terminado del todo ante las soluciones que Amber propuso para no pagar la condena económica que el jurado le impuso al encontrarla culpable de difamación y pruebas no claras sobre Depp.

Aunque en sus redes sociales Tubi no ha dado promoción contundente a la película “Hot Take: The Depp/Heard Trial”, decidió lanzar directamente el tráiler mediante su cuenta en YouTube; por su parte, Mark Hapka y Megan Davis han replicado en sus historias de Instagram artículos como el de Entertainment Weekly sobre el estreno del filme y las primeras imágenes reveladas.

