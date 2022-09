Johnny Depp: Se confirma el romance del actor con su abogada

De acuerdo con medios estadounidenses, Johnny Depp está saliendo con su abogada Joelle Rich, que lo representó en su caso legal en Reino Unido contra el medio The Sun.

La abogada Rich es una de las personas que trabajó con Depp en su demanda contra el medio inglés, después de que él tomara acciones legales en 2018 después de que el diario se refiriera a él como "golpea esposas" tras las alegaciones de Amber Heard, y que a su vez desencadenó en el polémico y mediático juicio en el que Depp fue declarado inocente.

No obstante, Joelle Rich no fue parte del equipo legal que representó al actor en su caso contra Amber Heard, aunque sí estuvo presente en la sala de juicios de Virginia para mostrar "su apoyo" al nominado al Oscar. "No había obligación profesional de estar ahí", afirma la fuente a los medios estadounidenses, quien también reveló que la pareja se reunía en hoteles, discretamente, en las primeras etapas de su romance. "Fue personal".

Rich estaba casada cuando conoció a Depp, pero ahora se encuentra en proceso de divorcio. Tiene dos hijos.

FS