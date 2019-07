John Milton, fiel a la hipnosis

Que alguien sea incrédulo a la hipnosis es algo que fascina a John Milton, quien con 28 años de trayectoria se ha consolidado como uno de los hipnotistas más famosos del continente por su profesionalismo y honestidad en la ciencia de llegar al inconsciente de la mente.

Previo a su show en el Teatro Galerías, John Milton reflexiona sobre las experiencias que lo han colocado en los foros más importantes del país y cómo ha logrado mantener intacto el legado que comenzó con su padre, Taurus do Brasil.

John resalta el encuentro generacional que experimenta en cada una de sus presentaciones, pues en su trayectoria ha visto cómo familias enteras han confiado ciegamente y hasta con incredulidad de sus habilidades para inducir a sueños profundos y atacar problemas severos como la obesidad mórbida, mal desempeño escolar y adicciones.

“Taurus do Brasil tuvo 63 años de trayectoria internacional y yo estoy en los 28 años, ya son casi 30 años de tradición en la familia, algo bueno estamos aportando al mundo, creo yo”.

El hipnotista no piensa en celebrar tres décadas de trayectoria, y opta por dejar que la vida lo sorprenda tal cual como él lo hace con los miles de asistentes que no dudan en sumarse a sus giras por México y Estados Unidos. “Nunca he tenido una noción exacta de lo que pasará en el escenario, pero sí puedo decir que hay controversia, diversión, hipnosis, todo depende cada noche cuando el público participa. Cuando la gente escucha ‘John Milton’ lo primero que viene a su mente es hipnosis y diversión, y no falta quien diga que esto es puro show, pero yo desde hace 10 años decidí cambiar mi presentación”.

Milton apuesta por ofrecer un evento donde la diversión no falta, pero llevando a la hipnosis a otro nivel a través de preguntas básicas: “¿Quién viene con la intención de ser hipnotizado, quién no viene a ser hipnotizado, quién no sabe a lo que vino y quién de manera pública dice que no cree en la hipnosis? Entonces a ellos son los que les digo, párense y vengan al escenario”.

Agéndalo

John Milton / Teatro Galerías / 11 de julio / 20:00 horas / 12 y 13 de julio / 18:00 y 21:00 horas / 14 de julio a las 17:00 horas. Boletos: $250 y $300 pesos.