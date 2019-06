"El Tenorio cómico", una válvula para liberar la risa

Si de política se trata, hay mucha tela de donde cortar y eso lo aprovechan Freddy y Germán Ortega, quienes durante 15 años han confiado en el impacto que el “Tenorio Cómico” tiene en el público mexicano y en el que a través de la risa, encuentran la forma de ofrecer un momento agradable ante las problemáticas políticas y sociales que aquejan al país.

Teniendo a Guadalajara como una ciudad esencial en cada gira del “Tenorio Cómico”, la llamada dupla de los “Mascabrothers” regresan a la capital tapatía con la versión de “La 4ta Transformación”, en la que si bien se mofan de los personajes que lideran la política nacional, ambos comediantes aseguran que el espectáculo no busca ni aleccionar ni enfocarse en una corriente ideológica, sino encontrarle el lado sarcástico e irreverente de quienes impactan en la vida de todos los ciudadanos.

En esta travesía también se ha sumado Pierre Angelo (quien interpreta al expresidente Enrique Peña Nieto y Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores), quien en compañía de un elenco conformado por Pedro Sola, El Indio Brayan, Raúl Araiza, Yanet García y Daniel Bisogno, confirma en cada presentación de la importancia de la comedia en tiempos complejos y plagados de malas noticias.

“Tenemos algunos tintes de la actualidad, ahorita la política da mucho tema de qué hablar. Gran parte del secreto del ‘Tenorio’ es mantener y aderezar temas de actualidad de política y social, también de lo que se va colando de los artistas en las redes. En Guadalajara el ‘Tenorio’ es una tradición y procuramos iniciar aquí la gira”, explica Pierre Angelo.

Humor y finura

Tanto Freddy como Germán Ortega señalan que si bien la tolerancia al humor ha cambiado, su humor no busca dañar ni desprestigiar a nadie, ni lucrar con el dolor o problemáticas ajenas, aunque puntualizan cuidar ciertos temas sensibles, su consigna ha sido nunca censurarse.

“No puedes reírte del dolor ajeno, eso no lo hacemos, pero sí nos metemos con todo, nos vale. Por qué tendríamos que ser políticamente correctos con un sistema que no es políticamente correcto con nosotros, con los demás”, explica Freddy Ortega al coincidir con Pierre Angelo sobre el cuidado que tienen con situaciones complicadas: “Más allá de la libertad de expresión, a nosotros no se nos ha censurado, ni metido presión, o qué cosas no podemos decir, vamos caminando cómo va el rumbo del país”.

Lo que viene

Tras seguir con gira nacional de “El Tenorio Cómico”, Germán y Freddy Ortega alistan nuevos proyectos para festejar 35 años de “Los Mascabrothers”, además de tener en espera el estreno de las temporadas 3 y 4 de “Los hijos de su madre” por Claro Video, así como la obra “Amor con humor se paga”. Por su parte, Pierre Angelo se enfoca en el lanzamiento de “Radio Patito” y posiblemente de una nueva telenovela.