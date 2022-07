Jim Morrison, ícono del rock y la rebeldía

Hoy domingo 3 de julio se conmemoró un aniversario luctuoso más de uno de los iconos más importantes de la música en el mundo, Jim Morrison, líder de The Doors, quien falleciera en París, Francia en el año de 1971.

Su muerte fue todo un suceso, no solo porque estaba en los cuernos de la Luna, también porque apenas tenía 27 años de edad, número característico en la industria del entretenimiento porque otros colegas también murieron a la misma edad: Jimi Hendrix, Janis Joplin y en décadas más recientes, Kurt Cobain y Amy Winehouse.

La muerte de Morrison dio tela de dónde cortar, desde teorías conspirativas acerca de fingir su muerte, haber sido asesinado o el haberse quitado la vida, dejando en claro que hay imprecisiones sobre su deceso. Sin embargo, la versión oficial es que murió en la bañera de su casa en París, Francia, luego de sufrir un paro cardiaco. Su pareja en ese momento era Pamela Courson, quien murió cuatro años más tarde por sobredosis.

“La novia del cantante, que murió cuatro años más tarde de sobredosis, nunca dio una versión del todo coherente de lo sucedido. En su versión más conocida, ella aseguraba que la víspera de la muerte del cantante habían salido al cine y que ella lo encontró muerto en la bañera a la mañana siguiente”, destacó en un artículo el diario “El País” de España.

The Doors fue una banda de rock estadounidense, formada en Los Ángeles, California en julio del año 1965 y disuelta en el año 1973. EFE

Todo un ícono

El líder de The Doors no solo era un extraordinario músico, también un gran poeta, amante de la lectura, chamán, y fue de las primeras figuras en la industria en adquirir el mote de símbolo sexual. Sin embargo, al ser un gran provocador de masas, también en la soledad era un hombre atormentado.

Morrison, cuyo nombre de pila fue James Douglas, era originario de Melbourne, Estados Unidos, nació un 8 de diciembre de 1943. Desde muy pequeño mostró interés por la lectura, enfocándose en la poesía. Era consumidor, según destacan sitios de internet, de autores como: Friedrich Nietzsche, Charles Baudelaire, Aldous Huxley y Jack Kerouac.

Se dice que prefería gastar su dinero en libros, antes que comprarse ropa, que podía utilizar la misma playera por varios días sin sentirse incómodo o repetitivo.

Jim fue estudiante en la Universidad Estatal de Florida y también estudió cine en Los Ángeles; le gustaba el trabajo creativo de Josef Von Sternberg y Jean Renoir.

En los años 60 y tras el ascenso a la fama, Morrison tuvo varios desacuerdos con la policía, se dice que fue de los primeros músicos del rock en ser arrestado durante un concierto sobre el escenario. Fueron varias las ocasiones en las que el músico apareció bajo los efectos del alcohol y las drogas durante sus presentaciones. De hecho, a inicios de los años 70, por miedo a entrar a la prisión en su país, se refugió en París.

“Light my fire”, “Tell all the people”, “Roadhouse blues”, “Riders on the storm” y “Love me two times”, son algunos de los muchos éxitos de la banda The Doors que trascendido la memoria colectiva y son un legado de los sonidos americanos.

Casa donde pasó su infancia Jim Morrison, ubicada en Albuquerque. AP

"Summer of love"

En cuanto a la moda y las tendencia se refiere, The Doors, bajo la batuta de Morrison, fue parte del movimiento “Summer of love” que reventó a inicio de la década de los años 70 donde había un culto al placer y al hedonismo y donde la rebeldía era la bandera de la juventud, la cual descubrió música más transgresora y la psicodelia.

La forma de vestir de Morrison marcó también una fuerte tendencia, su melena alborotada con cierto aire naif y un encanto fascinante volvía loco a cualquiera. Además, siempre que tenía oportunidad mostraba el torso, algo muy escandaloso para la época. Los chalecos y las chaquetas de piel eran también algo característico en sus looks. Los jeans no podían faltar, además, también marcaban el inicio de la cultura hippie y años después el movimiento de la música disco.

El estilo de Morrison era informal, pero ahí se encontraba su esencia rockera y su fiereza, elementos sugerentes que movían masas.

Así mismo, su estilo al vestir demostró que vestir todo de cuero negro puede ser algo elegante y más si se acompaña el atuendo con un par de botas tipo cowboy.

Finalmente, en los detalles está lo esencial y es que no solo las mujeres pueden hacer de su cinturón un elemento vistoso, pues Morrison empleó este accesorio con detalles metálicos a lo largo de su carrera.

Imagen de la tumba de Jim Morrison, la cual es visitada por cientos de fans al año. Se localiza en París, Francia. ESPECIAL

