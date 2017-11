Jesús Zavala, el goleador que esperabas

No siempre los protagonistas son los más queridos en alguna trama, algunas veces, los espectadores profesan igual o mayor estima a los secundarios. Esto sucede con la exitosa serie “Club de Cuervos” de la plataforma Netflix, donde el personaje “Hugo Sánchez” ha provocado miles de risas entre los seguidores de dicha serie, y por ende, se ha convertido en uno de los personajes favoritos.

Jesús Zavala es el actor que interpreta al asistente de Salvador “Chava” Iglesias Jr., y en él, ha encontrado una gran satisfacción como actor, no sólo por la multitud de admiradores que se ha ganado, sino también, porque le ha enseñado más de una cosa en el plano actoral.

“Esta construcción del personaje con Hugo ha ido poco a poco, en la primera temporada tenía menos participación, en la segunda la gente lo amó y ahora en la tercera ya es un papel fuerte. Ha ido evolucionando gracias a la ayuda de mi director y de Luis Gerardo (Méndez), mi compañero de set en todas mis escenas... Ellos han ido aportando y yo también he podido proponer. Me ha enseñado muchas cosas en lo actoral, cómo mejorar mi tiempo en la comedia, que sea más orgánica; igualmente a la hora de memorizar y también a la hora de improvisar, que es algo que a mí y a Gerardo nos gusta hacer, alargar las escenas improvisando, muchos chistes que se han vuelto clásicos de la serie surgieron de manera espontánea”, expone el actor tapatío.

Pese a lo que le ha enseñado este personaje, no guarda demasiada similitud con él, pues afirma que “lo único que tenemos en común es la manía con el orden y el querer solucionar todo, yo soy una persona medio controladora... me gusta organizar todo y que todo salga de acuerdo a lo planeado, es lo único. En lo demás no, no tengo paciencia para estar todo el tiempo en la oficina, soy pésimo para la tecnología, no uso suéteres ni camisas”.

En redes sociales y otras plataformas de comunicación, corre el rumor sobre la realización de un spin off de “Club de Cuervos” con Hugo Sánchez como uno de los personajes principales. Esta idea fascina a Zavala, sin embargo, desmiente el rumor: “Yo he leído bastante sobre el spin off, y claro que soy el primer emocionado pero depende totalmente de la gente, de cómo reaccionan, así basan sus decisiones en Netflix. Todavía no se ha hablado nada directamente”.

Con planes a la vista

Si bien Jesús Zavala ha participado en telenovelas, series y teatro, lo que más le gusta hacer y ver es cine, por lo que se siente afortunado de estar próximo a estrenar dos películas en la gran pantalla. “El 15 de diciembre estreno ‘Cómplices’, protagonizada por Arath de la Torre y yo; y el 9 de febrero del 2018, ‘La boda de Valentina’, en compañía de Marimar Vega y Omar Chaparro”, remata el histrión.