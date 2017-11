"Cuau", de las canchas a la política

El actor tapatío Said Sandoval disfruta de las mieles del éxito a partir de su participación en la serie de Netflix, “Club de Cuervos”; de hecho, en la tercera temporada que recién se estrenó el 29 de septiembre en la plataforma, su personaje del “Cuau” toma mayor protagonismo, primero como un jugador que busca que él y sus compañeros tengan mayor presencia en los equipos de futbol pues se le da preferencia a los extranjeros, hasta terminar involucrado en la política.

En entrevista, Said, quien también está a cuadro en la teleserie “Las Malcriadas” donde comparte créditos con Cynthia Rodríguez, habla de su experiencia en esta nueva era de hacer televisión en México. Adelanta que aún no se cierra el tema de la cuarta temporada de “Club de Cuervos”, pero sería el más contento de volver al set, pues quedan situaciones en el aire que tiene que resolverse, en la trama de este proyecto protagonizado por Luis Gerardo Méndez y Mariana Treviño.

“(Cuau) es un personaje lleno de sorpresas durante esta temporada. El impacto ha sido muy bueno, han sido muy interesantes los comentarios de la gente. Y justo como lo habíamos anticipado varios del equipo, ha sido la mejor de las temporadas hasta este momento”.

La serie, con todo y que la comedia es uno de los ingredientes principales, aborda en esta entrega la corrupción que se sucede en la política y también el futbol, estos juegos de poderes que son parte de la idiosincrasia mexicana. “Es una serie que de alguna manera sí viene a revolucionar ya que un tema que no estaba tan explorado y tan explotado y que creo justo combina una realidad actual tanto del deporte como de la política con tintes de comedia, lo cual lo vuelve algo divertido”, comenta.

Said confiesa no ser un actor que se forjara idealizando llegar a las grandes producciones televisivas o cine, pues su tránsito inicial en el teatro lo determinó a solamente aprovechar las oportunidades que llegaran a su puerta y dejar que cada proyecto siguiera su curso, lo que se refleja en “Cuau”, un personaje complementario que se ha mantenido presente en las tres temporadas de “Club de Cuervos” y goza de popularidad más allá de la trasmisión digital.

“Me parece que es la temporada que en cuanto a guiones y realización será una de las mejores. Mi personaje, Cuau, también da un brinco, se modifica en sus circunstancias en vida, emocional y laboral… Eso me representa un reto interesante como actor, algo muy divertido”.

Él pertenece a una generación actoral que gana audiencia a través de plataformas como Netflix; tampoco lo eleva al egocentrismo, al contrario, Said Sandoval asegura que es una forma de complementar y consolidar una carrera actoral sin obsesionarse en los formatos convencionales y la idiosincrasia de la industria por conseguir un personaje.

Qué sigue para Said

Said es egresado del Instituto Nacional de Bellas Artes en 2008 y en ese momento tuvo que generar sus propios proyectos, después llegaron las propuestas externas, “a eso le llamo yo, colocarse en el aparador, no esperar a que alguien te invite y que tu trabajo genere más trabajo”. Sobre los cambios de la industria televisiva en México, Said comparte que era un paso muy necesario: “Es una gran oportunidad, era sumamente necesario generar esta competitividad, no sólo entre los histriones, también en las cadenas que existían, el monopolio estaba muy marcado y esto justo genera una apertura y la posibilidad de que el espectador decida qué es lo que quiere ver”. Said estará varios días en Guadalajara porque justo está buscando inversionistas para desarrollar dos proyectos, uno en teatro y otro sobre un cortometraje.

TOMA NOTA

• En “Club de Cuervos” Said Sandoval le da vida al ‘Cuau’, un jugador de los Cuervos de Nuevo Toledo, quien en la segunda temporada comienza a tener problemas con Isabel Iglesias (Mariana Treviño), la nueva presidenta del equipo.

• En “Las Malcriadas”, el actor le da vida a un hombre machista. El proyecto recién se estrenó por TV Azteca, y también participan Rebecca Jones, Ernesto Laguardia, Sara Maldonado, Gonzalo García Vivanco, entre otros.

• En la actualidad, el originario de la CDMX pero tapatío de corazón, trabaja en su primera cinta, “La Herencia”, un cortometraje sobre la homosexualidad, el amor y el respeto.