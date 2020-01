Jesús Guzmán va a la Luna con Sony

La primera temporada del late night show “En la Luna con Jesús Guzmán” llega a la pantalla chica a partir del 27 de febrero a las 23:00 horas, a través de Sony Channel. El programa consta de 26 episodios de 30 minutos de duración cada uno. El primer invitado de la emisión será Eugenio Derbez.

En entrevista, Jesús comparte que esta nueva aventura con Sony parte de su canal de YouTube: “La idea nació en esta plataforma, y claro que es una gran red social, pero empezó ahí porque no había presupuesto para realizarlo y yo tenía muchas ganas de hacer algo así. Entonces, esta plataforma era el lugar ideal porque lo hago a mi manera, y como no teníamos un foro, yo agarraba mi escritorio, y justamente eso fue lo que le gustó a Sony”.

Explica que se mantiene la idea original de que él vaya hacia el invitado, pero con más recursos, infraestructura y la experiencia del canal que lo arropa. “Le estamos agregando unas cosas que no tenía antes, porque había un monólogo y la entrevista, pero ahora también habrá un sketch de humor, vamos a jugar y a hacer dinámicas con el invitado durante la charla”.

Además, el show de Guzmán ofrecerá una experiencia orgánica y simple, sin estar esquematizado como se suele hacer en la televisión tradicional. “La naturalidad y la sencillez ayudan a que al ir con los invitados en su espacio y su ambiente, se relajen y sean un poco más ellos, porque no queremos la entrevista que dan en todos lados, hablando de lo típico de sus proyectos, sí charlamos de eso, pero tratamos de sacarlos del ambiente y de que la gente los vea y los escuche como normalmente no los oyen hablar. No es una entrevista periodística, es echarte una cerveza o un café con un cuate y hablar de todo y de nada”.

Igualmente, afirma que Sony le ha dado libertad para desarrollar sus ideas, tal como lo hacía a través de su canal cibernético. “En parte esa fue una de las razones por las que lo hice (el formato) en YouTube, porque yo era mi propio jefe, obviamente con Sony han cambiado las cosas, pero estoy sorprendido de lo que han respetado, pensé que esto iba a acabar siendo un híbrido de lo que no era, y no, me han respetado muchísimo, me han dejado ser y proponer”.

Ahora, el standupero planea qué contenido mostrar en su canal, probablemente sea el detrás de cámaras de lo que sucede para llevar a cabo un programa como el que ahora presenta en la pantalla chica. A la par también, se sigue presentado en Ciudad de México con shows en vivo.

La metamorfosis de la comedia

Parece que la comedia tiene que ser políticamente correcta para no herir susceptibilidades y Jesús analiza el punto al decir que no se trata de hacer burla de las víctimas, por ejemplo, sino de quienes no hicieron nada para evitarlo.

“Lo políticamente correcto sí ha afectado a la comedia a nivel global, entiendo que hay cosas en las que hemos avanzado y crecido, y no puedes estarte burlando de las minorías o del débil, pero todo tiene un límite, porque también al comediante el público le exige, y la gente quiere ver que empuje los límites y que sea irreverente, pero también le exigen que no se pase. La comedia está sufriendo una metamorfosis; creo que te puedes reír de cualquier situación siempre y cuando sepas atacarla”.



JL