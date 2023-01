Jerry Velázquez, conocido como actor y artista de doblaje en nuestro país, se convirtió en tendencia este último día del año, después de compartir un video en su cuenta de Instagram a través del cual “salió del clóset”; en dicho clip, el actor declaró que si bien la noticia no es “una sorpresa”, por diferentes circunstancias le había sido imposible dar a conocer el hecho.

Ahora, en el video, el artista originario de Mérida, Yucatán, asevera que “llevaba mucho tiempo cuestionándome”, y destacó que para mantener sus preferencias en el anonimato evitaba dar “señales” de que era gay e incluso no tomaba de la mano a su novio al pasear por la calle por temor a ser juzgado o que “nos hicieran algo”.

Soy gay :) aquí pueden ver el video completo ���� https://t.co/V5nCo5db71 Y a los que me han dicho “ay, por favor, siempre supe”… No se trata de eso. Véanlo ����❤️ pic.twitter.com/jyoOq2jGL4 — Jerry Velázquez (@jerryvelazquez) December 30, 2022

Trayectoria y reservas

En este sentido, aunque tal vez muchas personas aún no lo conozcan, Jerry Velázquez ha destacado por ser parte del elenco de Backdoor, y parte de quienes actúan en el exitoso programa televisivo ‘Me caigo de risa’; asimismo, ha tenido participaciones en ‘Las Bravas FC3’ (en HBO Max), al igual que series producidas en Disney Channel. También fue merecedor de reconocimientos por su actuación en el musical ‘Casi Normales’, además de dar voz a Aladino, en el doblaje latinoamericano de la versión live-action del clásico animado de Disney.

Respecto del video, el actor aprovechó la oportunidad para hablar también acerca de lo que implica ser gay en el ámbito profesional y el modo como le afectó en su desempeño laboral; así, reveló que le preocupaba cómo lo percibirían el público y sus compañeros de trabajo al declararse como un actor abiertamente gay que ha interpretado papeles heterosexuales, “me da miedo que si me toca interpretar a alguien heterosexual, no me crean porque sepan algo muy específico de mí. Que mi trabajo sea visto con lupa”.

Invitación a salir del closet

Finalmente, Velázquez indicó en la grabación que invita a otros artistas y celebridades que no se han decidido a salir del clóset, a hacerlo público sin temor; destacó que “en un mundo tan intolerante, hay miles de razones para mantenerlo en secreto, pero invito a las celebridades a salir del clóset”.

Y finalmente, el actor y cantante insistió en el video para que “visibilicemos a millones. Entre más integrados estemos entre nosotros, más difícil vamos a ser señalados”, y agregó también que “en el futuro ya no habrá un clóset del cual salir”.

