La artista estadounidense, Jennifer López, anunció este viernes 31 de mayo que cancela su gira 'This is Me... Live' la cual estaba prevista que comenzará el próximo 26 de junio en Orlando.

De acuerdo con un comunicado oficial de Live Nation, la empresa promotora de la gira , López priorizó el bienestar personal y familiar en este momento.

Aunque no reveló detalles concretos sobre los problemas familiares que llevaron a la cancelación, a través de su boletín On the JLo, la cantante manifestó su tristeza por decepcionar a sus seguidores y se comprometió a recompensarlos más adelante.

"Estoy completamente desconsolada y devastada por haberos decepcionado. Por favor, sabed que no haría esto si no sintiese que es absolutamente necesario. Prometo que os lo compensaré, que volveremos a estar juntos de nuevo. Os quiero mucho a todos. Hasta la próxima", fueron las palabras de la artista.

Esta decisión provocó respuestas variadas en el público. Algunos seguidores expresaron su comprensión y apoyo, mientras que otros se sintieron decepcionados por la cancelación de la gira.

Cabe señalar que, en su comunicado, Live Nation hizo de conocimiento que aquellos que ya tenían sus entradas para alguno de los 37 conciertos que JLo tenía programados en Estados Unidos y Canadá obtendrán su reembolso de forma automática. Asimismo, la empresa organizadora pidió que quienes hayan comprado sus entradas a través de sitios de reventa de terceros se pongan en contacto con el punto de compra para obtener más detalles.

Y si bien, López mencionó que la decisión la tomó para estar con sus hijos, familiares y amigos cercanos, se tiene la creencia de que la cancelación de la gira también se relaciona con los informes sobre bajas ventas de boletos y especulaciones de problemas maritales entre Lopez y Affleck.

