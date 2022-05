Jennifer Lopez: ¡De locos! La actriz presume bolso más caro del mundo

Jennifer Lopez es una de las actrices que más deslumbran, pues se le caracteriza por tener un buen gusto de vestir y la moda.

La actriz fue captada en las calles de Los Ángeles, California, donde se le vio caminando con un bolso, pero no cualquiera sino que el más caro del mundo, además de llevar puesto un pantalón paper bag en color beige, tenis y una ombliguera de algodón blanco.

De inmediato los paparazzi aparecieron en las calles de la ciudad para fotografiarla, Jennifer se percató de eso, sin embargo de una manera sencilla y amable sonrió hacia la las cámaras.

No cabe duda que JLo, aunque sabe vestir muy elegante cuando la ocasión lo exige, su estilo favorito es el street style, que opta por lo cómodo y si es con tenis, mejor. Sin embargo, aunque la veamos relajada, ella nunca pierde el estilo como buena diva. En esta ocasión, además de haberse peinado con una pony tail que combinó con lentes de sol, la intérprete de "If you Had My Love" presumió una Hermès Birkin de cocodrilo del Himalaya, el bolso más caro del mundo.

¿Cuánto cuesta el bolso que lleva Jennifer Lopez?

Esta pieza de coleccionistas es la joya de la corona de la firma Hermès y su nombre oficial es: Diamond Himalaya Birkin. Aunque su tamaño no es el que muchas quisiéramos, apenas mide 30 centímetros de ancho, está elaborada con piel de cocodrilo niloticus y tiene un diamante de 18 kilates montado en oro blanco.

El costo de esta exquisita pieza es de 8 millones de pesos y es tan especial que hace más de tres años se subastó en Christie's de Hong Kong. Posteriormente, Christie's del Reino Unido ofreció su Diamond Himalaya y se convirtió en el bolso más caro del mundo que ha estado en una subasta.

Pocas personas en el mundo son dueñas del Diamond Himalaya Birkin, y entre las celebridades podemos mencionar a Jennifer Lopez, Victoria Beckham, Georgina Rodríguez y Kim Kardashian.

MF