Jennifer Lopez y Ben Affleck vuelven a ser tendencia, luego de que se filtrara un video en el que se ve cómo la cantante se cerciora de que el actor no esté bebiendo alcohol, al probar de su copa. Pues, como sabemos, el esposo de JLo ha enfrentado una severa lucha contra el alcoholismo desde hace años.

Desde hace unos días, en redes sociales circula un video del "after party" de la premiere de "Una boda explosiva", la película más reciente de JLo, la cual protagoniza a lado de Josh Duhamel, en la que se puede ver a la cantante dirigiéndose a su marido, Ben Affleck, quien está dando un sorbo a su copa, por lo que Lopez se acerca para asegurarse de que dicho trago no contenga alcohol.

En las imágenes, difundidas por la periodista Allison Witucki, puede verse que Jennifer, visiblemente molesta, dirige una mirada de desaprobación a Ben que, a su vez, la observa con una expresión angustiante en cuanto ella da paso a probar la bebida del actor que, inmediatamente, coloca en la mesa que se encuentra frente a los dos. Además, un usuario de TikTok editó el video que compartió Witucki para agregar las frases que le pareció que Affleck habría gesticulado en dicho momento, en el que, aparentemente, explica a JLo que no ha bebido nada y, ante la expresión de desacuerdo de su esposa, insiste y repite su nombre, sin embargo, no hay pruebas suficientes que demuestren que esto fue lo que verdaderamente dijo el actor.

La lucha contra la adicción al alcohol de Affleck lo ha perseguido, prácticamente, a lo largo de toda su carrera, pues ha acudido a rehabilitación en tres ocasiones, en 2001, 2017 y 2018. De hecho, el actor de 50 años ha sido duramente criticado, debido a que ha acusado a su exesposa, Jennifer Garner, de ser la responsable de que se sumiera en la bebida, debido a que fue la forma en que escapó de su realidad, al percatarse de que no era feliz en su matrimonio, del cual tampoco se quería deshacer debido al bien de sus hijos.

En una entrevista que el actor concedió a "The Howard Stern Show", en 2021, dijo que creía que, de seguir casado con Garner, lo más probable es que seguiría bebiendo, declaración que fue severamente cuestionada, debido a que la actriz lo acompañó en todo su proceso de rehabilitación, al grado que, cuando ya estaban divorciados, fue ella quien lo acompañó a internarse por última ocasión en 2018; se ha dicho que su exesposa consideró esas declaraciones como "una bofetada en la cara".

Para el actor, en realidad, el factor determinante que lo ayudó a salir adelante y dejar sus adicciones atrás fue el rodaje de "The way back", cinta del 2020 en la que dio vida al exjugador de baloncesto Jack Cunningham, quien vivió una adicción al alcohol que le impidió seguir con su prolífica carrera en el deporte, por lo que Affleck se identificó como nunca antes con un personaje, a tal grado que llegó a convertirse en uno de los preferidos para ser nominado a la mejor actuación en los premios Oscar de ese año, sin embargo, no fue elegido por la academia para formar parte de esa categoría.

La historia de amor entre Jennifer Lopez y Ben Affleck tiene un largo historial que la precede pues, si bien, no ha pasado ni un año desde que la pareja celebró su boda, la primera vez que estuvieron juntos fue en 2002, época en la que protagonizaron uno de los romances de Hollywood más mediáticos, de hecho, fue precisamente el hostigamiento de las cámaras y las constantes publicaciones sobre su relación lo que hizo que su compromiso se disolviera en 2004. Tras su separación, Jennifer se dio una oportunidad en el amor, a lado de Marc Anthony con quien estuvo casada del 2004 al 2011 y procreó a los mellizos Emme y Max. Ben Affleck hizo lo propio y contrajo nupcias con Jennifer Garner, con quien sostuvo un matrimonio del 2005 al 2015, lapso en el que tuvieron a sus tres hijos; Violet Anne, Seraphina Rose y Samuel.

Sin embargo, con el paso del tiempo, ambos se percataron de que sus matrimonios no habían funcionado, por lo que luego de unos años de haberse divorciado y vuelto a intentar con otras parejas, se reencontraron pero no sólo revivieron viejas épocas, sino que comenzaron un romance que, eventualmente, los llevaría al altar, como lo habían buscado 18 años antes, siendo protagonistas de dos bodas de película; una oficiada en Las Vegas (el 16 de julio) y la otra, una lujosa e inolvidable ceremonia en donde los acompañaron quienes más los aman (el 21 de agosto de 2022).

FS