Jazz y música de cámara en los “Martes Musicales”

Durante febrero la Sala Higinio Ruvalcaba, del Ex Convento del Carmen, será el escenario de una programación diversa que combina música de cámara, swing y jazz, interpretados por ensambles de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan y la Banda Sinfónica del Estado de Jalisco, como parte del programa Martes Musicales.

Organizado por la Secretaría de Cultura de Jalisco, a través de la Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico, este ciclo de conciertos promete ser un espacio de encuentro para los amantes de la música y la cultura.

El ciclo dará inicio este martes 4 de febrero con el Ensamble de Cuerdas Andrómeda, integrado por músicos de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan. El programa incluirá obras como Eine kleine Nachtmusik, K.525 de Wolfgang Amadeus Mozart, Simple Symphony, Op. 4 de Benjamin Britten y Sueño de eternidad de Álvaro Valencia. Este concierto promete deleitar al público con melodías clásicas que destacan la versatilidad y riqueza sonora de los instrumentos de cuerda.

El martes 11 de febrero, el Sexteto de Metales de la Banda Sinfónica del Estado de Jalisco ofrecerá un viaje sonoro por el jazz de los años 60 con su programa Brass y Swing. Entre las piezas destacadas se encuentran A Taste of Honey de Herb Alpert, Chattanooga Choo Choo de Harry Warren, Fly Me to the Moon de Bart Howard y The Good, The Bad and The Ugly de Ennio Morricone. Este concierto será una celebración de la energía y el ritmo que definieron una era dorada de la música.

El martes 18 de febrero, un ensamble de alientos conformado por integrantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan tomará el escenario con un programa que incluye Danza de Medio Día de Arturo Márquez, Tres Piezas Breves de Jacques Ibert, Danza Macabra de Camille Saint-Saëns y una selección de boleros clásicos. Este concierto ofrecerá un recorrido por diferentes géneros y estilos, mostrando la versatilidad de los instrumentos de viento.

El ciclo cerrará el martes 25 de febrero con el Quinteto de Clarinetes y Saxofón de la Banda Sinfónica del Estado de Jalisco, que interpretará piezas como el Allegretto de la Sinfonía No. 7 de Ludwig van Beethoven, el Menuetto de la Sinfonía No. 5 de Franz Schubert, el Presto de la Sinfonía No. 9 de Beethoven, Pavana para una Infanta Difunta de Maurice Ravel y la Marcha Fúnebre de una Marioneta de Charles Gounod. Este concierto será un broche de oro para el mes, fusionando la elegancia de la música clásica con la profundidad de las emociones.

Con entrada libre, estas veladas buscan preservar y fortalecer la tradición musical del estado, invitando a la comunidad a disfrutar de una experiencia artística única en el corazón de Guadalajara.

El ingreso está sujeto a disponibilidad de espacio. La cita es en el Ex Convento del Carmen, ubicado en Avenida Juárez 638, los días 4, 11, 18 y 25 de febrero a las 19:30 horas.

YC