Dark Funeral traerá su brutalidad a Guadalajara con ‘Let The Devil In’

El black metal más oscuro y extremo resonará en Guadalajara el próximo 22 de marzo, cuando Dark Funeral, una de las bandas más emblemáticas del género, suba al escenario del C3 Stage. Con más de tres décadas marcando la historia del metal, los suecos regresan a México como parte de su gira “Let The Devil In Latin American Tour 2025”, en la que presentan su más reciente álbum, We Are The Apocalypse (2022), además de repasar lo mejor de su discografía.

La banda, liderada por Lord Ahriman, ha mantenido intacto su legado de brutalidad sonora y su característico ritualismo oscuro, consolidándose como un pilar indiscutible dentro del black metal sueco.

Desde su formación en 1993, Dark Funeral ha sido una de las agrupaciones más influyentes del black metal escandinavo, caracterizándose por su agresiva velocidad, atmósferas infernales y letras profundamente antirreligiosas. Con himnos como “The Secrets of the Black Arts”, “My Funeral” y “Unchain My Soul”, la banda ha construido una reputación indestructible en la escena del metal extremo.

Los boletos para el concierto en Guadalajara ya están a la venta a través del sistema TicketNow México y tienen un precio de $800 pesos

