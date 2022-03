Jared Leto presume "Morbius" en México: "Los quiero un chingo" (VIDEO)

En su paso por la alfombra negra de la presentación de la película “Morbius”, Jared Leto firmó los carteles y figuras de los cientos de fans que se reunieron este jueves afuera de Plaza Carso para conocerlo y, además, sorprendió al hablar en español.

Leto protagoniza la nueva cinta de Marvel donde interpreta a un antihéroe muy oscuro: “Michael Morbius”.

"Quiero agradecer por haber venido a esta presentación de ´Morbius´. Muchas gracias, los amo México", dijo Jared Leto al llegar a la alfombra.

Además, Jared Leto confirmó que este año regresará a la música la banda de rock 30 Seconds to Mars, donde es vocalista. "Tengo música que viene este año", afirmó, además de señalar que le gustaría trabajar con directores mexicanos en el futuro, aunque no subrayó a alguno en especial.

Finalmente, Leto sorprendió al hablar en español para dedicar un mensaje a sus fans.

“Amigos mexicanos, los quiero un chingo”, dijo Leto, quien rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Adria Arjona luce en la alfombra roja de “Morbius”

Adria Arjona destacó el orgullo que siente de representar a la comunidad latina en el universo de los superhéroes. EFE / M. Guzmán

Su coprotagonista Adria Arjona también lo acompañó en el evento luciendo un vestido Versace de piel y entallado que no fue tan cómodo después de la comida.

"Amo la comida mexicana, crecí aquí y regresar a disfrutar de la gastronomía es como comer en casa. Comí tacos al pastor, mariscos; he comido demasiado chile y me tocó este vestido", dijo entre risas la hija del cantante Ricardo Arjona.

La actriz de origen puertorriqueño y guatemalteco destacó el orgullo que siente de representar a la comunidad latina en el universo de los superhéroes.

"Vengo de una familia que me dio muchos buenos consejos, creo que Hollywood no es el mejor lugar del mundo peor amo lo que hago, lo hago ciegamente y me voy metiendo por cualquier esquina, siempre poniendo barreras, pero yo creo que el mundo está cambiando y especialmente Hollywood está cambiando, no sólo hacia la mujer sino también hacia los latinos".

Además aprovechó para mostrar su apoyo a las mujeres y su descontento con el incremento de feminicidios en México.

"Hemos visto mucha violencia en este país, 11 mujeres al día es un número muy fuerte y yo estoy con ellas y hay que alzar la voz, hay que marchar y ser fuertes".

“Morbius” se estrenará en los cines mexicanos el próximo 31 de marzo del 2022.

Con información de SUN.

