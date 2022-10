Jamie Lee Curtis y Lucía Méndez: Dos divas del cine dialogan sobre el género del terror

El encuentro entre los dos íconos del cine: Jamie Lee Curtis y Lucía Méndez, resultó en una reveladora conversación acerca de la importancia del género del terror y la razón por la que fascina a millones de cinéfilos.

Y es que ambas estrellas se reunieron para conversar sobre sus experiencias en este género cinematográfico. La protagonista de “Halloween: La Noche Final” y la actriz mexicana, conocida por su memorable participación en el clásico de terror “Más Negro que la Noche” (1975), del director Carlos Enrique Taboada, y la telenovela “El Extraño Retorno de Diana Salazar” (1988), reflexionaron sobre cómo este género marcó el rumbo de sus carreras. Ambas sostuvieron una conversación, moderada por Linda Cruz, reconocida periodista, conductora y productora mexicana, quien las cuestionó sobre la importancia de sus personajes: “Laurie Strode” y “Marta”, en la saga de “Halloween” y la película “Más Negro que la Noche”, respectivamente.

“Creo que todos recordamos la primera vez que hacemos algo. Halloween (1978) fue mi primera película y, sin duda, sigue siendo un momento realmente importante para mí” compartió Jamie Lee Curtis. Lucía Méndez mencionó que “Más Negro que la Noche” “fue una gran experiencia”, porque gracias a ella “una audiencia masiva” pudo conocerla rápidamente. Aunque las actrices se han convertido en estandartes del género, admiten que no disfrutan de las películas de terror, pero entienden la razón por la que resultan tan interesantes para millones de personas.

“A la gente le gusta sentir ese choque de adrenalina, le gusta experimentar el estrés que causan las películas de terror”, opinó Lucía Méndez. “Estas películas permiten que las personas se enfrenten de manera segura a algo que no pueden controlar”, dijo finalmente Jamie Lee Curtis. “Halloween: La Noche Final” ocurre cuatro años después de los sucesos de “Halloween Kills: La Noche Aún No Termina”, “Laurie” vive con su nieta “Allyson” (Andi Matichak) y está terminando de escribir su novela autobiográfica.“Michael Myers” no ha sido visto desde entonces.

“Laurie”, después de permitir que el espectro de “Michael” determinara e impulsará su realidad durante décadas, ha decidido liberarse del miedo y la ira y aceptar la vida. Pero cuando un joven, “Corey Cunningham” (Rohan Campbell de “The Hardy Boys” y “Un lugar para soñar”), es acusado de matar a un niño, se desencadena una serie de violencia y terror que obligará a Laurie a enfrentarse finalmente al mal que no puede controlar, de una vez por todas.

