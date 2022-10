Jamie Lee Curtis, lista para vivir su último "Halloween"

¿Será realmente el final? Esa es la pregunta que flota en al ver “Halloween Ends” (“Halloween: la noche final”, 2022), la más reciente entrega de la saga cuyo villano máximo vuelve a ser el escalofriante “Michael Myers” —y cuyo estreno en México ocurrió esta semana—, repite en la silla de director a David Gordon Green, que asimismo hizo el guion en conjunto con Danny McBride, y representa una secuela de “Halloween Kills” (“Halloween: la noche no termina”, 2021); es lo mismo la decimotercera entrega de la franquicia en total, aunque es la parte final de una trilogía (y secuela) que conecta directamente con la cinta “Halloween” (1978) original.

Jamie Lee Curtis, quien retoma su papel como una madura “Laurie Strode”, refiere en entrevista que este largometraje “se siente como la primera de 1978, ya he hablado antes de la comparación entre John Carpenter y David (Gordon Green), ambos son sureños, han trabajado con sus amigos de la escuela de cine, tienen similitudes en cuestiones de amistad y acompañamiento; eso pasa en estas películas, continúan ese estilo, nadie es distinto, estamos los mismos, ya desgastados pero tratando de sacarlas adelante. Para mí es algo especial”.

Al ser esta película una despedida, continúa la actriz, “la cinta es una forma de reconocimiento entre ‘Laurie’ y ‘Michael’; hay una lucha entre ellos, aunque los filmes de 2018 y 2021 son obras donde ella está preparada para lidiar con el asesino, como hizo desde los 17 años, pero la diferencia con esta última es que ‘Laurie’ ha cambiado, no siente la amenaza de ‘Michael’, y eso da un resultado diferente, de modo que la pelea final es más violenta e inesperada, como un pleito en la calle”.

Nueva amenaza a la vista

Siempre es atractivo romper con lo predecible. Y es que de hecho, Curtis destaca que a diferencia de las otras dos cintas de esta trilogía, en la final “aparece un nuevo personaje que le preocupa a ‘Laurie’, pero no piensa en ‘Michael’ cuando lo enfrenta; es por eso que la lucha final con el asesino es inesperada, pero también muy demandante y dolorosa”.

Por supuesto, un tono se establece desde el inicio; cuando la cinta comienza, relata la actriz, vemos “la peor pesadilla de un padre; alguien que cuida un niño en la noche de Halloween y todo sale terriblemente mal, es de una intensidad terrible pero filmado de manera incluso hermosa: tiene cohesión visual pero es algo perturbador. Es una manera muy devastadora de iniciar esta última historia”.

Respecto de lo que significará decir ‘adiós’ a la franquicia y el grupo de actores que la integran, Curtis asegura que será “muy duro, porque si no es algo emotivo no sé qué estuvimos haciendo. De hecho, creo que el concepto de una película de horror es justamente provocar emociones; llevarla a cabo genera lo mismo, somos gente creativa y, como grupo de trabajo, hemos estado juntos ya por tercera ocasión. Saber que no volveré a trabajar con este grupo de personas es algo complicado para mí; y me la he pasado llorando, porque los quiero mucho. Y cada que los veo me pone feliz. Por eso sé que no será sencillo decir adiós a todos ellos”.

¿De qué se trata?

Cuatro años después de los eventos sucedidos en “Halloween Kills”, “Laurie” está viviendo con su nieta “Allyson” y terminando de escribir sus recuerdos. “Michael Myers” no ha sido visto desde entonces.

Después de permitir al espectro de “Michael” dirigir y determinar su realidad por décadas, “Laurie” ha decidido liberarse a sí misma del miedo y rabia, y aceptar la vida. Pero cuando un joven, “Corey Cunningham”, es acusado de asesinar al niño que estaba cuidando, inicia una cascada de violencia y terror que forzará a “Laurie” a enfrentar el mal que no puede controlar de una vez por todas.

Michael Myers, es el personaje principal de la cinta dirigida por David Gordon Green. CORTESÍA/ Universal Pictures

Lo básico

Pánico en el cine

Cinta : ”Halloween: la noche final”, ya en cines.

: ”Halloween: la noche final”, ya en cines. Creación : John Carpenter/ Debra Hill.

: John Carpenter/ Debra Hill. Dirección : David Gordon Green.

: David Gordon Green. Guion : David Gordon Green/ Danny McBride/ Paul Brad Logan/ Chris Bernier.

: David Gordon Green/ Danny McBride/ Paul Brad Logan/ Chris Bernier. Elenco: Jamie Lee Curtis/ Andi Matichak/ James Jude Courtney/Rohan Campbell.

