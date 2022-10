Cada espectáculo de Cirque du Soleil significa una experiencia especial para sus visitantes, particularmente en quienes asisten por primera vez a un show de esta naturaleza comandada por la que es considerada la compañía circense más importante del mundo.

Tras el debut del espectáculo “Kooza” en Guadalajara, el público comparte a esta casa editorial sus impresiones tras atestiguar la producción que ofrece una historia que reflexiona sobre la esencia humana, teniendo como protagonistas a “El inocente”, quien es llevado por “Trickster” al mundo onírico “Kooza”, creado por el clown David Shiner.

María Hernández, de 58 años de edad, acudió por primera vez a un show del llamado Circo del Sol, confesando su gran sorpresa al descubrir un concepto diferente de lo que había experimentado en otros circos: “Es tentadora la idea de imaginarte un circo sin animales, eso había escuchado de Cirque du Soleil”, apunta al señalar que desde hace 15 años no había acudido a un espectáculo de carpa.

“Me impactó la seguridad de los artistas, su presencia”, explica María, al destacar que por mucho el acto que más la sorprendió fue “La Rueda de la Muerte”, en la que los juguetones diablos de “Kooza” —que en sánscrito significa “caja” o “tesoro”— desafían a la gravedad y al vacío suspendidos a más de 10 metros del escenario: “mostraron mucho equilibrio, coordinación, precisión y alto riesgo”.

Los actos en la cuerda floja, las contorsionistas y los equilibristas sorprenden al público. EFE

Po su parte, Carolina Aguirre, quien es abogada, señala que “‘Kooza’ es un espectáculo maravilloso, impresionante. Las personas que integran al circo son expertas en su trabajo, en serio”, resalta, al puntualizar que es un show para toda la familia.

Ya sea en familia o hasta en solitario, Ricardo Silva, de 36 años de edad, recomienda ampliamente tratar de acudir a cada show que Cirque du Soleil presente en Guadalajara, señalando que en su caso su primer espectáculo fue “Luzia”, en 2018, que también ofreció su tradicional formato de Gran Carpa como lo experimentó nuevamente con “Kooza”.

Los payasos y diversos personajes son el deleite de chicos y grandes. EFE

“No tenía idea de qué vería, pero me gustó más que el anterior, porque ahora tenía la parte artística, pero también metieron elementos más circenses con acrobacias; además, con la música en vivo fue un plus muy bueno”, destaca al señalar que para él, el mejor acto de la noche es el de la cuerda floja.

Para Katia Plascencia, quien es locutora y ha sido fiel espectadora de Cirque du Soleil en Guadalajara, asegura que la compañía canadiense jamás decepciona, pero “en esta ocasión se lucen trayendo a los mejores de cada acto. Me encantaron varios, pero en especial ‘La Rueda de la Muerte’ que me puso los nervios al mil, mi corazón latía súper fuerte. Definitivamente es un espectáculo que se puede ver en familia, en pareja y solitos, no tiene desperdicio”.

El arranque de temporada contó con una amplia asistencia. CORTESÍA/ C. Jimeno

Agéndalo

“Kooza”

El nuevo show del Cirque du Soleil terminará su temporada en Guadalajara hasta el 6 de noviembre, con su Gran Carpa instalada frente a Plaza Patria y el Parque Ávila Camacho, con diversos horarios, dependiendo del día. Más información en la página de internet www.cirquedusoleil.com



CT