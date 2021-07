“Hoy juntarte como familia se ve raro”: Ricardo Montaner

Este sábado 31 de julio desde Altos de Chavón en República Dominicana, la familia Montaner: Ricardo, Mau, Ricky, Evaluna y Camilo, ofrecerán un concierto en vivo, el cual se transmitirá en vivo vía streaming, será la primera vez que realicen este concepto y será irrepetible, pues no se subirá después a ninguna plataforma, por lo que invitaron a la audiencia a no perderse ese mágico momento.

En rueda de prensa avisaron que estarán compartiendo el escenario todos, no tendrán invitados especiales, pues ellos mismos lo son, y estarán interpretando las canciones de cada uno, por lo que la velada promete ser inolvidable; durará aproximadamente dos horas con 30 minutos, según contó Ricardo Montaner, quien destacó que hoy en día a la gente en general le parece raro ver a las familias como la de él, conviviendo y trabajando en conjunto.

“Se ve raro que uno en familia comparta, nos ven como extraterrestres, cuando en realidad es lo que debería ser lo normal para todas las familia. Lo normal debería ser que los papás, las mamás, los hijos y los sobrinos se junten para hacer lo que más les gusta, si quieren hacer un asado o un sancocho, lo que sea, que comportan sus ideas profesionales, como las familias que son generaciones de médicos, de abogados y de ingenieros, y que tienen tantas cosas en común”, expresa Ricardo.

Y continúa, “nos ven raro porque no es normal que el papá, la mamá y los chamos nos dediquemos a algo parecido y que además, seamos una familia normal –dentro de lo que en realidad debería de ser normal– y precisamente ahí es dónde está la base fundamental de este concierto, nosotros cada uno tiene su carrera y su profesión, gracias a Dios cada quien va a haciendo su camino, el mío quizás es un poco más largo, pero todos tenemos cosas que lucir como profesionales que nos salen del alma, lo que escribimos y lo que cantamos, pero en esta oportunidad nos juntamos como familia. En estos tiempos, juntarte como familia es raro, pero nosotros lo que hacemos es promocionar esa rareza”.

Cuando recién se avisó del concierto, se recordó que una fanática de Ricardo le dijo que ella estaba dispuesta a pagar el boleto por el concierto si es que sacaba él a Camilo, a lo que Montaner le respondió que él prefería restarla de la velada, antes que hacer algo así con un integrante de su familia. Destacó el cantante, que nadie se mete con su familia, y si lo hacen, lo van a tener ahí defendiéndola, “porque es el tesoro que yo tengo, uno puede heredar muchas cosa, pero el tesoro del amor de la familia no se hereda, se adquiere con años, con paciencia, con amor y con dedicación”.

En ese sentido, Camilo dijo siempre sentirse respaldado por su suegro, “él siempre ha estado ahí poniendo mi nombre en lugares en los que nadie tenía idea de quién era yo. Entonces, me parece muy bonito que mi suegro siempre ha estado ahí respaldándome, yo la verdad no le paro mucho a eso, mi teoría es que es por el bigote (risas). Yo me siento muy feliz de tener la familia que tengo”.

Camilo calificó la experiencia de cantar con Montaner como algo muy especial, que el nervio ha ido disminuyendo conforme van pasando los días, mientras que para Mau, Ricky y Evaluna, cantar con su padre en el escenario es lo más cómodo del mundo, un lugar donde se sienten a salvo, contentos y en confianza.

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

MB