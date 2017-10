Jalisco pone la sazón en los Gourmet Awards 2017

Restaurantes de todo el país aparecieron en las múltiples categorías de los Gourmet Awards 2017, incluyendo joyas tapatías como Alcalde, Hueso, La Docena, Magno Brasserie y Palreal. Todos ellos incluidos en la terna del Mejor Restaurante Local. La séptima edición del evento culinario fue celebrada el pasado 12 de octubre en el Pueblo Mágico de Tequila, Jalisco, teniendo como escenario el envolvente universo de Mundo Cuervo y bajo la conducción de Jackie Bracamontes.

En Guadalajara existen alrededor de 17 mil restaurantes de toda índole y categoría, frente a los 30 mil que habría en todo el estado. Además, en Jalisco hay un registro de al menos 120 escuelas de gastronomía. Todo esto contribuyó, en palabras de Pedro Reyes, director del certamen, a que Guadalajara y Tequila hayan sido seleccionadas como sedes de los Gourmet Awards en su edición 2017. “Nuestra misión es seguir celebrando y documentando nuestra gastronomía, nuestros ingredientes y nuestras recetas”, concluyó Reyes.

Por segundo año consecutivo, el máximo ganador de este certamen fue para Le Chique (ubicado en la Riviera Maya), el cual recibió el Gourmet Award en la categoría Best of the Best, que reconoce al mejor restaurante de todo el país. En EL INFORMADOR charlamos con el chef Jonatán Gómez Luna sobre este logro al que se sumaron dos premios más: la Mejor Experiencia de Vino y el Mejor Servicio.

¿Qué opinión te ofrecen iniciativas como los Gourmet Awards?

Creo que es la plataforma más honesta, que durante siete años ha buscado, medido y calificado la gastronomía mexicana. Qué honor estar aquí sentados entre los más grandes expositores de la comida en nuestro país. Y más en Guadalajara, un lugar con un potencial brutal, con restaurantes que son sabrosos, elegantes, con propuestas muy diversas.

Algo más que hay que decir es que iniciativas como Gourmet Awards han cambiado mucho la relación entre cocineros. Ahora somos mucho más unidos, todos somos amigos, todos nos apoyamos, nos echamos la mano hasta cuando necesitamos un producto o proveedor. Antes de los Gourmet Awards había una competencia, hoy hay una hermandad.

¿Cómo eres como comensal, qué esperas cuando vas a un restaurante?

Disfrutar. Nunca voy con un ojo crítico. Yo lo que quiero es comer, tal vez también aprender. Visitar un restaurante es alimentar todo: los ojos, los oídos con la música, lógicamente el paladar y el alma cuando se trata del plato. Un restaurante dejó de ser una necesidad, ahora es una experiencia, y la buscas. Ahora queremos restaurantes que nos marquen, tal y como pasa en Guadalajara: un Alcalde, un Magno o una Panga del Impostor. Todos ellos hacen que la gente disfrute, que la gente se vaya con una sonrisa y con ganas de regresar.

Cuando vamos a comer a algún lugar pensamos que todo gira en torno a la comida, lo que vamos a probar. Sin embargo, el servicio es algo crucial pues, sin importar qué tan buena sea la comida, puede hacer que un comensal no vuelva.

El servicio es una parte esencial. Un servicio tiene que ser exacto, medido, elegante, discreto. Tiene muchas pautas. Un mal servicio puede hacer que tu comida parezca sosa, divagada. Esta parte es medular para mí, pues se trata de que el servicio en Le Chique nos sirva para acercar al cliente a nuestra sinfonía gastronómica.

Premio Trayectoria

Impulsada por su conocimiento culinario, la veintena de libros que ha escrito sobre los sabores regionales, su dominio de la cocina, su sazón y su amor por el arte gastronómico en su sentido más personal, Maru Toledo ganó el Premio a la Trayectoria a una Cocinera Tradicional en el marco de la séptima edición de los Gourmet Awards. Maru fue elegida por lograr un “rescate auténtico de las raíces de la gastronomía jalisciense”, comentó en rueda de prensa Pedro Reyes, director de los Gourmet Awards. El premio a la Cocinera Tradicional surge “en el ánimo de reconocer el trabajo que se hace fuera de los restaurantes, para apreciar la labor de la gente que está haciendo algo por la gastronomía, la gente que realmente nos hace crecer” como cocineros, agregó Reyes, rematando de manera contundente: “Sólo puedo decir que Maru es un tesoro”.

“La gente piensa que la comida jalisciense es un taco, una torta ahogada o una birria, y todo eso es riquísimo, pero también es mucho más, en Jalisco hay siempre cabida al descubrimiento”, reflexionó la cabeza de los Gourmet Awards al sopesar la contribución de Toledo en la cocina, pues “Maru rescata el espíritu y legado de la comida prehispánica.” Afincada en el Rancho El Teuchiteco, en Ahualulco de Mercado, sus platos exploran no sólo lo que hoy es popular o arquetípicamente tradicional. Toledo es cocinera, sí, pero su trabajo al documentar y recopilar los sabores locales la vuelven también investigadora, maestra y artista culinaria.

Y los Gourmet Awards son para…

• Best of the Best

LE CHIQUE (Riviera Maya)

• Mejor Restaurante Nuevo

AUGURIO (Puebla)

• Mejor Apertura CDMX

LORETTA (CDMX)

• Mejor Restaurante Tapatío

ALCALDE (Guadalajara)

• Mejor Arte al Plato

QUINTONIL (CDMX)

• Mejor Experiencia de Vino

LE CHIQUE (Riviera Maya)

• Mejor Experiencia Dulce

GELATOSCOPIO (CDMX)

• Casual Dining

JACINTO 1930 (San Miguel de Allende)

• Mejor Cocina Regional

EVOKA (Tlaxcala)

• People’s Choice

MERKAVÁ (CDMX)

• Mejor Menú de Degustación:

KOLI (Monterrey)

• Mejor Servicio

LE CHIQUE (Riviera Maya)

• Chef Promesa

JESÚS DURÓN (del The St. Regis Punta Mita Resort, Nayarit)