Coronan a la mujer más bella de Jalisco

Dorothy Sutherland, originaria de Puerto Vallarta, se coronó como la mujer más bella del Estado en la final Mexicana Universal Jalisco, realizada la noche del miércoles en el Teatro Diana. La joven de 19 años se prepara ahora para el certamen nacional 2019 y, de ganarlo, se postularía para representar al país en Miss Universo.

Lupita Jones, directora del proyecto, fue quien la coronó y le dio la bienvenida al reinado. Actualmente, Sutherland estudia Comercios Internacionales y Aduanas; tiene como objetivo desarrollar una fundación que atienda el cáncer en la población vulnerable, iniciativa que surge a raíz de la batalla de su padre contra esta enfermedad.

“Lo más importante aquí (en el certamen) es encontrar un equilibrio mental, emocional y espiritual para poder proseguir a hacer todas las actividades que esto conlleva, estoy consciente de que no será nada fácil, pero todo va a valer la pena, yo estoy dispuesta 100%”, comparte la ganadora.

Objetivo: la corona

Subraya que el reto para ella durante los meses de preparación fue la convivencia con las demás compañeras. “Al ser tantas mujeres de repente es increíble porque estás en una competencia, obviamente que puedes hacer amigas, pero todas teníamos como objetivo la corona, también el reto fue estar lejos de mi casa y de mi familia, salir de mi zona de confort, el trabajo, la escuela”.

Antes de entrar al certamen, la joven pensó mucho la decisión, debido a la situación familiar por la que atravesaba -la enfermedad de su padre-. “Es algo que me marca mucho, me detuve y me limité a hacer cosas, pero esto (el concurso) lo vi como una muy buena oportunidad para hacer lo que en realidad a mí me gusta”.

Por otro lado, Michel Sosa quedó como suplente de Dorothy. Ambas se hicieron amigas durante el concurso, por lo que Sosa quiere apoyar en lo que pueda a su compañera.

Las otras tres concursantes que quedaron en el top 5 fueron Sofía Aragón, en el tercer lugar; Mariela Padilla, quien obtuvo el reconocimiento de las piernas más bellas, y Michelle Hewitt. Las otras participantes fueron: Daniela Vázquez, Reina Fiestas de Octubre 2018; Paloma Orozco, Frania Hernández, Fernanda Curiel, Amelia Angulo y María José Vázquez.

Lupita detalló que en los próximos meses se avisará sobre la final nacional, que según explica, sería en las mismas fechas de la edición pasada, la idea es que también sea en formato reality: “Es lo que estamos platicando con Azteca, nos parece que funcionó muy bien, a lo mejor a la gente en un principio le costó trabajo entenderlo, pero se enganchó padrísimo en las nueve galas que conformó la final nacional”.

Rumbo a Miss Universo 2018

El 16 de diciembre será la edición 2018 del certamen de Miss Universo, cuya sede será en Bangkok. Jones adelanta que Andrea Toscano, de Colima, está lista para viajar y dar lo mejor de sí en la competencia. “Ella sale ya el 27 de noviembre. Han sido cuatro meses y medio hasta ahora de un trabajo impecable por parte de Andrea, ha sido maravilloso trabajar con una chica como ella, comprometida y perfeccionista”.

Con estas características, resulta fácil el trabajo para Lupita: “Yo tengo mucha fe, mucha confianza en ella, hará un gran papel, tiene todo para ganar Miss Universo más allá de su belleza física que es sobresaliente, pero tiene la actitud, las ganas y el compromiso. Ella dio continuidad a un programa de educación nutricional en zonas marginadas y pronto lanzará una app cuyo objetivo es promover entre los niños, a través de los juegos y la tecnología, hábitos saludables de vida”.