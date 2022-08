Este 25 de agosto, día de su estreno, el reconocido periodista mexicano Jaime Maussan quedó sorprendido tras ver la película ‘¡Nop!’ (2022) debido a lo distinta que es en comparación con otros filmes de este género; “es una película diferente. No es similar a otras que yo haya visto respecto al fenómeno OVNI. Evidentemente, Jordan Peele se documentó perfectamente”, refirió el investigador.

Así, el conductor del programa ‘Tercer Milenio’ destacó que el filme, pese a ser un blockbuster que fusiona la ciencia ficción con el terror, expone elementos del fenómeno OVNI que él ha reportado últimamente y, en consecuencia, la película tiene un cuidado balance entre ficción y realidad; agregó que “lo que más me gustó de esta película fue la incorporación de elementos reales. A pesar de que es una película, hay muchos elementos que son sacados de la realidad. El tipo de historia es, hasta cierto punto, uno que podría estar ocurriendo ahora mismo. Entonces, esto es algo que resulta muy atractivo para un espectador”.

Maussan, quien ha reportado sobre el fenómeno OVNI en México por más de tres décadas, reveló que el guion de ‘¡Nop!’, también escrito por Jordan Peele, le resultó completamente sorpresivo; “en un momento de la película, todo cambia. A partir de cierto instante, la historia se convierte en algo distinto. Esto es absolutamente inesperado”, destacó el periodista.

Ahora bien, el tercer largometraje de Jordan Peele, aclamado director, guionista y productor de ‘Get Out’ (2017) y ‘Us’ (2019), tiene como protagonistas a los hermanos OJ (Daniel Kaluuya) y Emerald (Keke Palmer); ambos heredan el rancho Haywood tras la misteriosa muerte de su padre y mientras tratan de sacar adelante el negocio familiar —un rancho especializado en la crianza de caballos para la industria de cine de Hollywood— son acechados por un OVNI, al que intentarán capturar en video con el fin de lucrar con él y así salir del bache económico.

“Creo que la película es una crítica en muchos sentidos al mismo Hollywood, y también a los medios de comunicación y a esta tendencia a comercializar todo lo que está pasando”, reflexionó Maussan acerca del subtexto del largometraje, en el que también actúan Steven Yeun, Brandon Perea y Michael Wincott.

Los homenajes cinematográficos de esta película —que ha sido comparada por la prensa especializada con clásicos como ‘Close Encounters of the Third Kind’ (1977), ‘Tremors’ (1990) y ‘The Thing’ (1982)— tampoco pasaron inadvertidos para Maussan; afirma le “recordó mucho a la película ‘Jaws’ (1975), por esta situación del depredador que está ahí y que está dispuesto a atacarnos en cualquier momento”.

Jaime Maussan describe ‘¡Nop!’ como “una película muy intensa” que lo dejó satisfecho como espectador pero también como ufólogo; “esta película parece entrar y salir de la realidad y la ciencia ficción constantemente. Y el final es absolutamente inesperado. Eso a las personas les va a llamar mucho la atención. Les va a agradar. Creo que tiene futuro esta película y va a ser un éxito de temporada”, explicó.

Pero, claro, no dejó de apuntar que “nop, no me arrepiento de haber visto ‘¡Nop!’ Creo que es una película que yo, como investigador del fenómeno OVNI, tenía que ver. No sé si por esto ahora las personas van a sentir miedo de ver al cielo”.

‘¡NOP!’ (‘Nope’)/ Película

Distribución: Universal Pictures

Director: Jordan Peele

Escritores y productores: Ian Cooper y Jordan Peele

Elenco: Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Michael Wincott, Brandon