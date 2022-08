Siempre rompiendo esquemas. Ese podría ser el sello del director Jordan Peele, quien vuelve a la pantalla con “¡Nop!”, su más reciente cinta que, aunque ya es un éxito en la taquilla de Estados Unidos, es una nueva apuesta que combina el horror con la ciencia ficción, generando una fuerte expectativa por parte de críticos de cine y realizadores, uno de ellos el tapatío Guillermo del Toro, quien hizo en Twitter comentarios entusiastas del largometraje que se estrenará este 25 de agosto en las salas de cine de nuestra ciudad.

“¡Nop!” trata sobre dos personas que viven en un remoto pueblo en el interior de California y, de forma inesperada, realizan un descubrimiento tan insólito como escalofriante, pero que le da a esta producción su carácter de original. Dirigida y escrita por Peele (así como producida por su compañía Monkeypaw), el largometraje cuenta en pantalla grande con las actuaciones de Daniel Kaluuya, Keke Palmer y Steven Yeun.

En entrevista, tanto Daniel Kaluuya como Keke Palmer, reconocen su admiración por el trabajo de Peele, por lo que actuar en la cinta no fue difícil de aceptar; el primero destaca que “me gusta trabajar en películas que me gustaría ver, por eso me sentí bendecido cuando Jordan me buscó para que formara parte de este proyecto, es una magnífica oportunidad”.

Un detalle que atrajo a ambos histriones fue “la evolución del guion”, puesto que en etapas iniciales de la producción, el script continuaba “en proceso” y pudieron percibir los cambios conforme pasaban “de una versión a otra”, hasta tomar su forma definitiva.

En cuanto a sus personajes, “OJ” es reservado pero comprende distintos lenguajes, pero “Emerald” es simplemente demasiado; detalla Kaluuya que su hermana en la película “se siente con frecuencia apartada a un lado por su propia familia, y espera su momento de sobresalir y hacerse notar; además de que la relación con su hermano es especial”.

Relación entre personajes

En cuanto a la relación entre ambos, Palmer establece que “son distintos pero se conocen y saben lo que necesitan, se comunican como hermanos y ese vínculo se refuerza tras perder al padre, pues se embarcan juntos en la aventura”; a lo que agrega Kaluuya que siempre le ha gustado encarnar roles así, “donde los personajes tienen amor uno por otro, y en esa dinámica no falta el humor”.

El actor enfatiza que la interacción entre “Emerald” y “OJ” es divertida porque son diferentes, “ella anda de arriba abajo mientras que él se mantiene en calma; y cuando se acentúan estos rasgos, es más risible todo. Así lo escribió Jordan y nosotros lo llevamos al extremo”.

Trabajar juntos en esta relación fraternal tan singular fue para Palmer, “la parte más sencilla, por la química existente entre los dos. Puedo molestar a Daniel y sacarlo de sus casillas mientras él sigue relajado, tal como sucede con nuestros personajes”.

Por su parte, la actriz señala que es en esta dinámica “que aprendí mucho de Daniel; por eso me entusiasmó la idea de trabajar con él, porque interactuar con grandes actores te hace mejor. Él es generoso, paciente y tiene confianza en sí mismo, sigue su instinto con decisión, sabe lo que es importante y esa forma de seguridad hace confiar a quienes lo apreciamos”.

Daniel Kaluuya (al frente) y Keke Palme (al fondo) son los protagonistas del largometraje donde lo misterioso se vuelve tangible y peligroso. CORTESÍA

¿Cómo es el director?

En esta singular aventura, cuando los personajes atestiguan el fenómeno inexplicable y extraordinario que cambia sus vidas buscan atraparlo, indica Kaluuya, “y lo hacen con determinación aunque no sepan a lo que se enfrentan, no saben lo que han visto, pero desean averiguar qué es y si es algo real”.

Cierto, comenta Palmer, “y sus respuestas son distintas. Mientras ‘OJ’ desea averiguar lo que mira, para ‘Emerald’ la cosa no es solo embarcarse en la aventura sino sacar provecho de ella, también. Y esas perspectivas cambian conforme la película se desarrolla”.

En relación con la experiencia de trabajar con Peele, Daniel Kaluuya expresa que “cuando hicimos ‘Get out’, en sólo 23 días, tomamos decisiones muy rápido; ahora tenemos un presupuesto mayor y más espacio. Es el trabajo más prolongado que he tenido y pude verlo crecer como director; Jordan siempre ha tenido una gran visión y ahora es mucho más grande; es el realizador más colaborativo con el que he trabajado y sabe perfectamente que nuestra perspectiva es distinta de la suya, y desea conocerla”.

Por su parte, Palmer —que alguna vez trabajó en un sketch con Key and Peele, en un ambiente totalmente diferente—, señala que “fue inspirador ver a Jordan hacer lo suyo, es genial verlo trabajar porque es como un pintor, que coloca muchas capas en lo que hace, sabe lo que desea decir pero mantiene abiertas las cosas a la interpretación del que observa. Lo que hace entretiene y, a la vez, permite que aprendamos de nosotros mismos”.

Lo básico

Productoras : Universal Pictures/ Monkeypaw Productions.

: Universal Pictures/ Monkeypaw Productions. Dirección y guion : Jordan Peele.

: Jordan Peele. Elenco : Steven Yeun, Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Terry Notary, Donna Mills, Michael Wincott, Barbie Ferreira, Brandon Perea, Jennifer Lafleur, Ryan W. Garcia, Sophia Coto, Andrew Patrick Ralston, Conor Kowalski.

: Steven Yeun, Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Terry Notary, Donna Mills, Michael Wincott, Barbie Ferreira, Brandon Perea, Jennifer Lafleur, Ryan W. Garcia, Sophia Coto, Andrew Patrick Ralston, Conor Kowalski. Estreno nacional: 25 de agosto de 2022.