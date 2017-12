Jacky Bracamontes, la plenitud de una mujer libre

La felicidad no se puede disfrazar, es un sentimiento natural que se replica y se transmite, así es Jacky Bracamontes, una mujer que irradia buena vibra, que siempre tiene una sonrisa y que vive la vida ligera, con ánimo y libertad. En diciembre del año pasado la actriz, presentadora y modelo anunciaba que estaba desarrollando su autobiografía, en abril pasado lo publicó y ahora regresa a Guadalajara para cerrar un ciclo de muchos cambios, pero también de nuevas oportunidades.

“Yo soy de que cuando me propongo algo, lucho hasta que se logre, hay cosas que si no se dan, son por algo, pero esto es algo que tenía que hacer, tenía la necesidad interna muy fuerte”, conversa Jacky al respecto de su libro “La pasarela de mi vida”, el cual presentó en el cierre de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) en compañía de su familia, sus mejores amigos y una grata firma de autógrafos que una vez más le comprobó el cariño que le tiene su gente tapatía.

Ahora que pone en perspectiva el desarrollo que ha tenido su libro, Jacky comparte en entrevista con este medio que no se arrepiente de nada, ciertamente pisó varios callos, pero no fue algo a propósito; se trataba de contar su historia. Además, hay un “plus” en su autobiografía que ha funcionado muy bien, brinda una serie de consejos sobre tips de viajes, de estilo de vida y de relaciones de pareja, lo que a ella le ha funcionado, esperando sirva, al menos como espejo, a quien lea su libro.

“No quise ser como egoísta y ser yo en todo. A partir de platicar mi vida, incluyo a todas las personas que me han hecho ser lo que soy hoy, es como un homenaje, algunos salen mejor parados que otros, pero no fue mi intención, fue porque así me tocó vivirla y desde mi lado así fueron las cosas. Pero no sólo quería escribir un libro desde mi lado donde la gente se entere de cómo ha sido mi vida, quería aportar algo más a quienes se pongan a leer sobre mi vida, por eso junto con la editorial surgió la idea de poner consejitos de viajes, de dieta, de belleza…”

Un texto oportuno

Jacky cuenta que ahora que el libro está al alcance de todos, son las mujeres quienes se le han acercado más para agradecerle porque las ha hecho tomar decisiones que no se atrevían. “La pasarela de mi vida” sale en un momento oportuno donde las féminas se afianzan cada vez más como dueñas de su libertad.

“Se me acercaron a platicarme que les ayudó el libro, que han vivido situaciones, a lo mejor no iguales como las mías, pero sí parecidas, y que a la hora de leerlo sobre cómo fueron las cosas, cómo las solucioné y cómo la regué, a ellas les ha servido muchísimo. Aunque también los hombres, me han dicho que gracias a mi libro entienden un poco más a las mujeres, pero básicamente son mujeres las que me dicen que ellas han tomado decisiones claras y muy firmes, guiadas en el libro, y, ¡qué responsabilidad! Jamás lo escribí con ese fin, pero después de enterarme dije, ‘con mayor razón, que bueno que escribí este libro’”.

A Jacky también le agrada que jóvenes se estén dando el tiempo de leer el texto. “Es una gran responsabilidad para mí, ya no hay vuelta atrás, lo que está escrito, así quedó por algo, me salió del alma y por eso está ahí. Ojalá que conforme pase el tiempo siga ayudando a más chavas a experimentar su interior, valorar lo que realmente importa, porque muchas veces nos dejamos llevar por cosas materiales, que qué padre, está bueno, pero las cosas del alma, las de adentro, la familia, es lo que realmente importa”.

Se le ha cuestionado si haría una segunda parte del libro, pero Jacky dice que tendrían que pasar otros 30 años para poder tener nuevas historias, lo que no le parece mala idea es agregar capítulos, dependiendo de las nuevas vivencias.

En tanto, sí le interesaría que se realizara una serie sobre su vida, dice que sería una buena idea, pero dejaría que pase más tiempo; incluso, entre risas propone a Carla Estrada como su productora, se ha convertido en una gran amiga a partir de que hicieron juntas “Sortilegio”.

Sobre si “La pasarela de mi vida” desembocará en conferencias, asegura Jacky que no se le ha hecho aún la propuesta, pero de darse, no lo tomaría a la ligera, se prepararía de la misma manera que cuando escribió su libro.

Los concursos de belleza

Hace unos días se realizó Miss Universo donde ganó Miss Sudáfrica, Demi-Leigh Nel-Peters. Por México, concursó Denisse Franco, quien no llegó a las 16 semifinalistas y en redes sociales se le acusó a Lupita Jones de hacerle un boicot a la joven, tanto que había hasta peticiones en change.org para que Lupita le cediera el cargo de directora de “Mexicana Universal” a Ximena Navarrete. “No puedo opinar porque no estoy enterada del tema. Pero en mi experiencia, lo que yo viví y lo que conviví con Lupita, sólo tengo cosas buenas que decir de cuando estuve en Nuestra Belleza”.

También este año “Nuestra Belleza México” cambió de nombre a “Mexicana Universal” y ahora hace sinergia con TV Azteca. “No he visto a Lupita para que me cuente cómo fue el proceso, pero me imagino que fue difícil, me da gusto que sea parte de TV Azteca, que tenga una empresa, que esté estable, que esté bien, este año fue complicado para Lupita y su equipo, creo que las cosas van bien”.

A Jacky no le interesa ser directora de un concurso de belleza y no se ha planteado ser mentora de alguien con inquietudes en este contexto. “Yo creo que no. La experiencia (del concurso) fue muy linda para mí, me marcó la vida, definitivamente, pero no sé si me gustaría a mí ser mentora, no seguí practicando, yo no sé preparar reinas, hay gente experta para eso, y Lupita lleva años haciéndolo, yo no me sentiría capaz para hacerlo”.

Cambios en la televisión

Aunque Jacky sigue a cuadro en Televisa a través de “La Voz… México”, la presentadora ya no tiene exclusividad con la empresa y trabaja por proyecto. De hecho, asegura que hay una propuesta para trabajar en Estados Unidos, pero está en desarrollo. Los cambios que experimenta la televisión han servido para que muchos modifiquen sus perspectivas de trabajo.

“Para mí también ha sido fuerte, yo estaba acostumbrada a algo y ahora te aclimatas o te despides. Creo que es muy claro lo que la gente quiere ver, y las televisoras se están poniendo las pilas, estamos todos ahí en esa revolución de acomodarnos. A fin de cuentas todo lo que hacemos, lo hacemos para el público”.

Sobre el rumor de que la buscaron para conducir “La Academia”, comparte que nunca se le acercaron las propuestas, pero si hubiera una y a ella le parece interesante, claro que lo haría. “Yo hoy no digo ‘no’, a nada, pero primero tengo que analizar si puedo, mi prioridades, mi familia. Llevo un año trabajando por proyecto, pero los que hasta ahora se han dado, han sido en Televisa, cuando llegó la nueva temporada de ‘La Voz… México’ cómo me iba a negar, claro que quería estar ahí. Han llegado propuestas de otros lugares, pero no las he podido hacer por lo que estoy haciendo ahora”.

Sobre la actuación, le sigue interesando, ha hecho apariciones especiales en los últimos meses. “Sí quiero hacer algo; de hecho, recibí una propuesta que tuve que rechazar por tiempos, pero sí me gustaría regresar a la televisión, tal vez no como protagonista en una telenovela, porque no me da la vida, pero otra película o alguna serie corta, me encantaría”.