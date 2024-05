Libros recomendados: "Renacer entre agaves" de Karen Sangeado

En la novela biográfica Renacer entre agaves se cuenta la historia de Érika, su protagonista, quien en la actualidad es una exitosa Maestra Tequilera y es hermana de la autora. Karen viaja a través del tiempo para revivir la historia familiar de cuando tenía 21 años y fue testigo del suceso en que su hermana fue víctima de un terrible accidente automovilístico que la tuvo al borde de la muerte.

Foto: Cortesía

La historia se desarrolla a lo largo de 30 años en los que Érika debe reconocerse, aceptar a la mujer frente al espejo y comprender que solo con amor lo puede lograr. La vida que se le presenta a Érika la reta una y otra vez, retos que enfrenta con una fortaleza digna de contar.

Karen expone y elogia a Érika, nos la presenta como víctima, como guerrera, pero sobre todo, como un ser humano, vulnerable y tenaz. Desdobla y desmenuza la historia para comprender y admirar la fortaleza de su hermana.

En el ejercicio de la escritura Karen empatiza desde la mujer que es hoy con su hermana y de paso busca inspirar a otros a que con fuerza, tenacidad, fe y mucho amor, todos los sueños se pueden alcanzar.

+ DE LA AUTORA

Foto: Cortesía

Karen Sangeado nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 19 de abril de 1973. Cursó la carrera de Diseño Gráfico, en el Centro Formativo de Artes y Oficios de 1991 a 1994, después, su pasión por el arte la adentró en la plástica y las letras.

Karen retomó sus estudios en los talleres de grabado y suminagashi, con el maestro Adolfo Weber; de pintura, con la maestra Tony Guerra, y en los Talleres literarios, con la maestra Minerva Mendoza en el 2007. Tomó el curso de Periodismo Cultural y de Espectáculos impartido por el periodista Jorge Caballero en el 2012 en el centro universitario de Arte, Arquitectura, Diseño y Cultura de la UdeG, Guion cinematográfico 2015 con el Mtro. Gerardo Lara Escobedo, y en el Foro PIM un taller de propiedad intelectual en el 2019, así como el Diplomado de Literatura en la Escuela de Escritores de Guadalajara, SOGEM en el año 2021.

En el ámbito laboral, Karen dirige la empresa Descubre Comunicación, que tiene como principal actividad el diseño gráfico, fotografía y video en el ramo publicitario. Desde hace 17 años, dirige la guía turística Descubre Tlaquepaque.

En la actualidad, Karen promociona su primera novela Renacer entre agaves, y prepara su segundo proyecto literario.

El libro fue presentado el 10 de abril en la sala Higinio Ruvalcaba en el ex Convento del Carmen y su segunda presentación fue el 2 de mayo en el Museo Pantaleón Panduro del Centro Cultural El Refugio.

Foto: Cortesía

LIBRO IMPRESO

Precio: 330 pesos

Número de Páginas: 256

Idioma: Español

Fecha de Publicación: 10 Abril 2024

VERSIÓN DIGITAL

Precio: 150 pesos

“En cada capítulo, los lectores sienten en sus corazones cómo las memorias de toda una familia van siendo extraídas del “baúl” para ser desdobladas ante sus ojos, no sin la comprensión, la sabiduría y la compasión que la perspectiva de los años le da a su autora, no sin amor.

Karen Sangeado -en el ejercicio de la escritura de su novela- no solo busca que la historia vivida -y resguardada en la memoria familiar, con Karen como su escribiente- cobre una existencia lingüística y estética, ni tampoco busca solo traspasar los límites del tiempo y el espacio, sino que línea a línea, capítulo a capítulo, las y los lectores descubrimos que en Renacer entre agaves, Karen también ha escrito para sembrar en las almas dispuestas, la inspiración que nos lleva a constatar la premisa de la filosofía clásica griega, y que, al caso, puede expresarse como: la vida es buena, bella y verdadera".

Minerva Mendoza

“La historia me gustó, me pareció muy fluida, íntima, sincera. Aunque aparentemente es larga, se lee con mucho interés desde el inicio porque siempre se mantiene la tensión de la historia. El título me parece muy acertado”.

Jorge Orendain

+ INFORMACIÓN

www.karensangeado.com

T: 33 3667 0301

karensangeado@gmail.com

@karensangeado.art

