El próximo domingo 12 de mayo, en punto de las 20:00 horas, llegará al Teatro Diana la banda The Driver Era, dúo estadounidense de rock alternativo, compuesto por los hermanos Ross y Rocky Lynch, donde estarán ofreciendo sus canciones más populares. Será una gran velada con una dosis de rock sentimental. A propósito los músicos conversaron con EL INFORMADOR sobre esta vuelta por México, pues el público latinoamericano los sigue muy de cerca.

“Creo que el sentimiento es mutuo. Amamos a los latinos, por eso es que esta relación nos funciona”, dice Ross, mientras que Rocky resalta: “Nos encanta ir a México. Nos encanta tocar ahí y nos encanta ir de vacaciones ahí”.

En ese sentido, destaca también Ross que le gustaría ir a la Riviera Maya: “Realmente estoy tratando de explorar más en su totalidad a Latinoamérica, porque hay algunos lugares realmente hermosos. México es increíble, me encantaría ir a ver sus cenotes, quiero ir a Tulum y quiero recorrer todos los lugares de ahí”.

Sobre cómo estructurarán su show especialmente para esta visita a Guadalajara, expresa el dueto que aún no tienen definido por dónde podrían comenzar, pues dejan que la misma velada vaya dictando lo que está por suceder.

“Hemos estado tocando durante mucho tiempo, por lo que siempre nos encanta darle nueva vida al set. Hemos estado de gira durante un mes y cada set que hemos hecho es un setlist diferente. Nos encanta cambiar la apertura y nos encanta intercambiar pistas. También nos gusta poner canciones que luego no tocamos muy a menudo, también nos gusta incluir covers de manera aleatoria; la verdad es que nos gusta mucho hacer una fiesta sobre el escenario con mucha energía”, resalta Rocky.

Además, reitera Ross que los conciertos que estarán dando por México serán diferentes en cada ciudad, por eso es que Rocky enfatiza que les gusta cambiar mucho la lista de las canciones: “En cada show, nos gusta cambiar el set, tocamos canciones que no tocamos muy a menudo. Por lo general interpretamos 20 temas por noche, y de esas entre 10 y 15 son las que intercambiamos, eso no sucede a menudo en todas las bandas, así que siempre hay algo, diferente y único para quienes acuden a vernos”.

Ross explica que esto lo hacen porque saben que hay gente que no sólo asiste a uno de sus espectáculos, sino a varios, “por eso tratamos de mantenerlos a todos felices”.

“Get Off My Phone” es el sencillo más reciente de The Driver Era; sobre el proceso creativo de este sencillo comparte Ross que se hizo de manera “bastante normal” partiendo de una situación cotidiana: “Un día nos propusimos escribir una canción y resultó bueno (el cometido)”.

En ese sentido, expresa Rocky que todo partió de una idea que les gustó a ambos justo sobre el tema de decirle a alguien que deje el teléfono: “Cuando fuimos al estudio a escribir el tema, recuerdo que Ross dijo: ‘Oye, me gusta esto. Algo así como, simplemente cuelga mi teléfono’…. y pues le dimos”. El sencillo, según comparten, se grabó en un estudio de Los Ángeles y la pasaron muy bien.

Finalmente, reiteran los hermanos Lynch que este show por Guadalajara será un gran momento para sus fans y ellos, “estamos emocionados de estar ahí”.

Agéndalo

Rock alternativo

The Driver Era se presentará en el Teatro Diana. Domingo 12 de mayo, a las 20:00 horas. Boletos desde 420 hasta mil 580 pesos. De venta en Ticketmaster y taquillas del teatro.

CT