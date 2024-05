El actor mexicano Manuel "el Flaco" Ibáñez, quien da vida a "el Jorjais" en la serie "Vecinos", se encuentra próximo a anunciar su retiro del mundo de la actuación y de los escenarios después de más de 50 años de carrera.

Hoy por hoy, participa en "Más vale sola", programa en el que reemplazó al fallecido Benito Castro (2023) y colabora junto a María Elena Saldaña "la Güereja".

Fue durante una conferencia con medios de comunicación, transmitida por el canal de Youtube del reportero Edén Dorantes, Ibáñez compartió su satisfacción por los logros alcanzados a lo largo de su vida y su continuación en la industria, pero confesó que siente que en unos años más tiene que cerrar este capítulo y no está relacionado con su salud.

"A mis 77 años, bendito Dios, estoy entero. Mientras el cuerpo aguante", aseguró.

También mencionó su deseo de despedirse a los 80 años, bromeando al respecto: "Voy a hacer como Napoleón. La gira del adiós y me aviento otros 8 años. No, no es cierto".

Además, señaló que a veces observa a colegas en condiciones físicas deterioradas que tienen que laborar, lo cual contrasta con su propia vanidad.

"Yo toda mi vida he sido muy vanidoso y no me gustaría que me vieran en una situación precaria, con mi salud y todo eso. Es lo que pienso ", agregó.

Respecto a su participación en "Más vale sola", señaló que aceptó el trabajo por su colega Benito: "A él le daría gusto que fuera yo" y añadió que es un trabajo dedicado a él.

Además de su exitosa carrera como actor, Manuel ha invertido en bienes raíces, diversificando así sus ingresos.

¿De qué se trata “Más vale sola”?

"Más vale sola" cuenta la historia de Julieta (Saldaña) y Pilar (Galliano) dos medias hermanas que se conocen en el primer capítulo, pues ninguna sabía de la existencia de la otra. De ahí se desarrollan varias situaciones, embrollos y líos que sacarán las risas de los espectadores.

Con información de SUN.