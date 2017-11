Mexicana Universal Jalisco calienta motores

El próximo 15 de diciembre a las 19:00 horas en el Palacio de la Cultura y la Comunicación (PALCCO), se realizará la final de Mexicana Universal Jalisco 2017. La transmisión será a través de a+ de TV Azteca. Ya se eligieron a las 12 jaliscienses finalistas que estarán aspirando por la corona, la ganadora estará concursando en el certamen nacional en el mes de mayo del año entrante.

En entrevista, Lorena Vila, directora de Mexicana Universal Jalisco, adelanta que el formato ahora es de tipo reality, donde se ve la preparación, la transformación y la convivencia de cada una de las chicas. “A mí no me gustan los realitys donde está la chismosa, la mala, la víctima, creo que eso no nos deja nada, pero el reality en cuanto a una competencia real donde te vas conociendo, aprendiendo y ves tus lados flacos para mejorar, es lo que estamos impulsando con este proyecto”.

El martes por la noche en un casino, se hizo el reto de prensa, donde las 12 finalistas fueron cuestionadas con preguntas variadas en temáticas sociales, políticas, ambientales y de equidad. Además, el evento fue grabado, precisamente para estas capsulas de reality que se pueden ver en redes sociales del certamen. Lorena está haciendo hincapié en involucrar a las aspirantes en causas sociales, recién hicieron alianza con la fundación Adopta un amigo que protege a las mascotas y también estarán asistiendo a Hospitales Civiles.

Sobre el cambio de televisora y las nuevas dinámicas de trabajo, destaca Lorena que están desarrollándose los lazos, como cuando se descubre el primer amor. “El cambio de casa me gusta, porque si bien no conocían a fondo el producto, lo van conociendo y se van enamorando, como en una relación, lo ven con buenos ojos y eso nos ayuda porque obviamente cuando te renuevas dejas todos los vicios y agarras lo bonito. Por el otro lado, me estoy avocando directamente, me estoy metiendo a fondo y le estoy apostando al cien”.

La dinámica de la final será rápida, de una hora y media aproximadamente. “Creo que las dinámicas, en cuanto más veloces sean y captes en el momento idóneo a la gente, es lo mejor, porque si no, ya te aburres o caes en lo repetitivo”.

LAS ELEGIDAS

Fueron más de 100 chicas las que se inscribieron al certamen de esta edición, llegaron más de 60 a los pre-castings y el equipo de trabajo de Mexicana Universal Jalisco, después de varios filtros, votó conforme a sus áreas de experiencia para llegar a las 12 finalistas. Ellas son:

• Mayra Selene Magaña Sandoval.

• Mariana Alcaraz de la Fuente.

• Yazmín Váldez Gutiérrez.

• María Fernanda Álvarez.

• Beatriz Sánchez Gutiérrez.

• Johana Sarahí Valle Gómez.

• Patricia del Carmen Vergara Rodríguez.

• Giselle Valle Márquez.

• Ma. del Refugio Alejandra Palos Gutiérrez.

• Nebai Torres Camarena.

• María Fernanda Vizcaíno Sahagún.

• Estefanía León Urzua.