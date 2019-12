J Balvin se despide de 2019 con mensaje positivo

El músico colombiano J Balvin se despide de 2019 con un video en el que agradece todo lo bueno que le ocurrió durante al año, y donde se dio tiempo para recordarle a sus seguidores que deben buscar la felicidad.

"He pasado muchas pruebas este año y sé que ustedes también”

"Buenos días, buena vibra. Ya se acaba el año y sólo quiero agradecer por lo bueno, por las situaciones que no fueron fáciles, pero hicieron parte del camino. Para poder ver la luz, hay que pasar por la oscuridad; para poder ver la felicidad, hay que pasar por la tristeza", asegura.

"He pasado muchas pruebas este año y sé que ustedes también. No olvidemos que la misión es ser feliz. Agradezco por tantas bendiciones y por las que ustedes tienen allá también", compartió con sus seguidores, quienes de inmediato comenzaron a reaccionar.



Cabe mencionar que hace unos meses, el intérprete de “Con Altura” destapó problemas de depresión y ansiedad: "A mí también me pasa, yo soy igual que ustedes mis hermanos, no se les olvide eso. Y tengo días en que no me quiero levantar, no quiero echar pa'lante porque, no sé por qué", comentó a su público en su más reciente visita a México durante un festival musical.

"Y no confundan la supuesta fama o la supuesta riqueza con la felicidad porque eso no tiene nada que ver. A este mundo vinimos con la única misión de ser felices. Si alguno ha pasado por un mal momento, yo también lo he pasado. Yo voy al psiquiatra, busco a Dios, también para que me ayude en caminos difíciles. A mí no me da pena", dijo en esa ocasión.

AC