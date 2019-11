J Balvin llora de emoción con 75 mil espectadores en el Flow Fest

J Balvin llora de emoción por la entrega y pasión de 75 mil personas que hicieron estremecer el Flow Fest con todos sus éxitos, donde aprovechó para mandar un contundente mensaje de apoyo a Colombia, además de hablar de sus problemas de depresión y ansiedad.

“Yo también voy al psiquiatra, psicólogo, busco en Dios la ayuda para pasar los momentos difíciles”

"… si alguno de ustedes están pasando por un mal momento miren la luz, ya sea que estén en las tinieblas y obscuridad, porque a mí también me pasa, porque yo soy igual que ustedes mis hermanos. No se les olvide eso. Hay días que no me he querido levantar, me cuesta estar parado, me he sentido muy mal por la supuesta fama, la riqueza con la felicidad. La única misión es ser feliz. Cuando ustedes sean padres de familia, no les digan a sus hijos que quieren ser ricos y millonarios, díganles que sean felices.

"Así que no se preocupen si han pasado por un mal momento, yo también voy al psiquiatra, psicólogo, busco en Dios la ayuda para pasar los momentos difíciles, pero a mí no me da pena, tengo el valor y los cojones para hablar de la depresión y la ansiedad, es una realidad.

"Y para nuestros hermanos mexicanos que están varados en la frontera, y a los niños que están en las cárceles, les deseo buena vibra para que estén en libertad. Y también quiero mandar un mensaje a Colombia, que los amo, que los quiero, que no estoy ni en la izquierda, ni en la derecha, lo importante es ser derecho en esta vida y seguir pa' delante y siempre estar ahí y no pasar por encima de nadie, yo no soy el preside te de Colombia, pero sí soy un colombiano orgulloso de llevar a mi país, a mi tierra a todas partes del mundo, y ser orgulloso de ser latino. Y lo dejo claro, no soy ni de derecha, ni de izquierda y siempre voy caminando hacia adelante y espero que esto se haga viral, yo no soy político, yo soy un hombre de bien que lleva un mensaje de dignidad, de tolerancia y de amor. Que sigan sus sueños mi gente…".

El colombiano salió al escenario a las 23:00 horas con el tema "Reggaetón", causando un frenesí a todos sus admiradores, quienes tuvieron que esperar todo el día para verlo interpretar la mayor parte de sus éxitos.

J Balvin hablando de salud mental, acepta que es un paciente que va al psiquiatra e invita a tratarse, sin pena, la ansiedad y la depresión. ¡Qué importantes mensajes! ❤️������. pic.twitter.com/Vyx98EAC7Y — Andrés Diosdado (@andresdiosdado) November 24, 2019

El "perreo" se desató desde el primer tema y continuó con "Machika" y "Con altura", poniendo a bailar a todos como Rosalia mientras él también trataba de seguir los pasos de la española.

La impresionante entrega de todos los asistentes, que bailaban, gritaban y ovacionaban al cantante, hizo que el reggaetonero detuviera por un momento el show y, mientras miles de personas gritaban "Balvin, Balvin, Balvin", el cantante se llevó las manos a la cara y empezó a derramar lágrimas de felicidad.

"Hace unos 6 u 8 años nadie apostaba al reggaetón y ahora está moviendo el mundo, muchas gracias México. Y mi gente de Colombia, les digo que los amo y estoy con ustedes, porque yo sé que están haciendo patria para tener un mejor futuro…", expresó el cantante.

La fiesta continuó con "X", "Ginza", "Ahí vamos", "Bonita", canciones con las que todos cantaron mientras bailaban, "Arriba México, vamos" decía en todo momento el cantante, para animar al público.

La producción escénica del colombiano sorprendió a todos, al poner sobre el escenario un muñeco gigantesco que sostenía una nube con el cabello pintado de arcoíris, además, incluyó varias botargas de nubes, hongos, corazones y diferentes cosas animadas que mostraban felicidad y muchos colores, mientras bailaban cada canción del cantante.

Las pantallas del escenario mostraban diferentes visuales y en varios temas mostraban al cantante dentro de una nube con efectos especiales, mismos que lograban un espectáculo visual sin igual. Además, el cantante estuvo acompañado de un grupo de bailarinas que hacían diversas coreografías.

La fiesta siguió con "Contra la pared", "Qué pretendes", entre otras, con las que saltaron e, incluso, varios de sus admiradores también derramaron lágrimas de felicidad al ver a su cantante favorito interpretando todos sus éxitos.

Aunque todos querían seguir bailando, fue con "Mi gente" que el reggaetonero finalizó su interpretación en el Flow Fest.

"Gracias mi México", dijo el cantante antes de abandonar el escenario.

AC