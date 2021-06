J Balvin reta a una pelea al ''Canelo'' Álvarez y encienden las redes

El cantante colombiano J Balvin retó a una pelea al boxeador mexicano Saúl ''Canelo'' Álvarez. En un video que publicó en su cuenta de Instagram dijo que está seguro de que podría acabar con el jalisciense, quien sorprendió con su respuesta e incendió las redes sociales.

''Veo tantas estupideces en Twitter respecto a las peleas de boxeo, yo invito a ‘Canelo’ a que se dé un par de madrazos que con una mano lo recibo'', dijo J Balvin, quien se encontraba dentro de su coche en el video y mantenía una pose reflexiva.

Pero el ''Canelo'' respondió en sus historias en Instagram y sorprendió a todos los seguidores de ambas celebridades. ''Acabo de escuchar la historia de mi hermanito José. 'Namás' quiero decirle que con los ojos cerrados, con cuál mano quiere que le pegué, encantado, un honor''.

J Balvin admitió que no esperaba tal respuesta del ''Canelo'' debido a que son amigos muy cercanos. Además, aclaró que lo suyo es la música, por lo que se abstendría de otro tipo de espectáculos, al menos por el momento.

''Era un chiste'', dijo el cantante, ''yo no esperaba que ‘el Canelo’ me fuera a responder. Pero no, yo no me puedo permitir que me den una pelea con los ojos cerrados. Y que además elija la mano, yo seguiré con la música. Muchas gracias, hermano''.

Pero todo es parte de un juego. Los famosos son reconocidos por mantener una gran amistas. J Balvin ha estado en algunas de las peleas del ''Canelo'', e incluso fue una de las celebridades que asistieron a la boda del pasado 22 de mayo.

