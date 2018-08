Izan Llunas fortalecerá su carrera musical tras encarnar a "Luismi"

Después de su participación en “Luis Miguel: La serie”, el actor y cantante español, Izan Llunas, se enfocará en sacar adelante su carrera musical a través de diversas presentaciones y el lanzamiento de un disco.

El joven actor, quien es originario de la ciudad de Ibiza, informó que su nuevo disco estará en el mercado dentro de dos o tres meses, máximo.

Compartió que acaba de terminar una gira de 13 presentaciones en México, dos en Costa Rica, al igual que en Guatemala, mientras que próximamente estará en Ecuador, Argentina, Paraguay, Perú y Chile.

Por el momento no tiene pensado hacer “shows” en su natal España, ya que prefiere trabajar dentro de México, porque es una nación que le abrió las puertas y con la que se siente agradecido.

“En España siempre me han dicho que aquí es uno de los mejores países, me encanta estar aquí, la comida y su gente”, aseveró el intérprete, quien todavía no recibe invitación para una segunda temporada de la citada serie de Netflix.

Finalmente, el actor de 13 años compartió que de Luis Miguel admira toda la disciplina que ha tenido durante su carrera.

AC