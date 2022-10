La historia de amor de Ivonne Montero y Fabio Melanitto fue una de las más sonadas del medio del espectáculo, no sólo por la diferencia de 11 años que existía entre ellos, también por la manera en que llegó a su fin, y es que el cantante se separó de la actriz cuando ella estaba embarazada de su única hija.

Aunque es mucho lo que se ha dicho con el paso del tiempo, la actriz nunca había hablado a fondo sobre su matrimonio con el exintegrante de Uff!, sin embargo, durante una entrevista que concedió a Yordi Rosado, abrió su corazón y reveló cosas que no había contado anteriormente.

La pareja se conoció en un evento de moda, Montero había acudido para modelar algunos vestidos de noche, mientras que el venezolano fungiría como el presentador de la noche. El flechazo fue inmediato y esa misma noche terminaron bailando muy pegaditos.

"Cuando empezamos a bailar me entró un calorcito, nunca en la vida me había pasado eso, tuvimos una química muy linda, tan rápido. No lo besé en ese momento, me enamoró que fue súper respetuoso", dijo la actriz.

Después de ese viaje se vieron en la Ciudad de México, él iba a visitarla a su departamento, tenían largas pláticas y después Melanitto se iba directo a trabajar.

El intérprete venezolano le explicó que venía saliendo de una relación y no quería jugar con ella, deseaba cerrar ese ciclo, para empezar algo bien con Montero.

"Caí redondita, a los dos meses nos tatuamos, nos pusimos las iniciales, parece un sello de un antro, todo el mundo me lo ha dicho, es una 'I' de Ivonne y una 'F' de Fabio".

La relación iba viento en popa, tanto que a los pocos meses se comprometieron y posteriormente se casaron. En ese momento ella tenía 37 años y él 26.

"Era un bebé, lo tenía sumamente consentido, era muy cariñoso, encariñarse con él era muy fácil porque era muy carismático, era muy guapo además, chistoso, simpático".

Lo que más llamó la atención de la boda fue el traje de la novia, y es que Ivonne apareció en un impresionante vestido negro en las puertas de la iglesia. El atuendo, además de espectacular, pareció ser una premonición de lo que le esperaba en su matrimonio; algo que jamás se esperó, pues los primeros meses de casada fueron todo un sueño, incluso empezaron a buscar tener un hijo.

"Íbamos súper bien antes de casarnos. Fabio me decía que quería ser papá, yo también estaba con la ilusión, desde que empezamos la relación no me cuidaba, pero no era momento. De repente a Fabio le decía que no pega, podíamos intentar un tratamiento para embarazarme; entonces voy y me siento con ejecutivos de TV Azteca, con quien yo tenía contrato, y le digo: 'no hay proyecto ahorita, estoy casada, quiero tener familia, no está llegando el bebé y queremos entrar en un procedimiento'".

Pero un nuevo proyecto se asomó a su vida que puso en pausa los planes de tener familia, la primera temporada de "La Isla", algo que la también cantante aceptó de inmediato.

El principio del fin

Ivonne estuvo fuera un mes y medio, y cuando regresó a casa encontró a un Fabio distinto, ya no lo sentía como antes, incluso, confesó que discutían por cualquier cosa y justo en una de esas peleas, él la abandonó.

"Yo lo noto ausente, su cara ya no estaba ahí, ni su cuerpo; entonces tuvimos una discusión equis, la más sencilla que te pudieras imaginar, fue de: 'voy por los refrescos' y jamás regresó".

Ahí fue donde sus sueños por tener una familia se derrumbaron, lo que no sabía es que ya estaba embarazada.

"Cuando salgo de 'La Isla' voy a Miami unos 15 días con una amiga, le pedí a San Juditas para concebir y apenas toco tierras mexicanas yo me embarazo, pero no me doy cuenta hasta dos meses después".

Después de la discusión cortó toda comunicación con su esposo, pero un día el destino los puso de frente en una cafetería, en donde él ni la saludó y ya no traía puesto su anillo de casado.

La infidelidad que terminó con todo

Pero lo que terminó por destruir su relación fue una terrible infidelidad por parte del venezolano, quien, desde que ella entró al reality inició una aventura con otra mujer.

Montero se enteró de la traición a una revista, pues la llamaron decirle que tenían fotografías y necesitaban su permiso para publicarlas.

"Esa mujer estaba en mi boda, la vi ahí. Nunca compartió con nosotros amistad, nada, me la presentó, una colombiana guapa".

Tras esto último enfrentó al artista, fue una discusión muy acalorada, terminó dándole una bofetada.

"Yo estaba descolocada y él me lo negaba todo, con esa revista tengo muy buena relación. Me encierro en mi cuarto devastada, fueron difíciles esos meses para mí", finalizó.

