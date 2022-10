Equipo de Cara Delevigne y Margot Robbie golpean a fotógrafo en Argentina

Tras darse a conocer fotografías y videos en los que se mostró a la actriz Cara Develigne con un comportamiento extraño y en aparente estado de desorientación, la modelo ha protagonizado un nuevo escándalo en compañía de su amiga y también actriz Margot Robbie, luego de que medios como El Clarín, informaron que el fotógrafo Pedro Peter Alberto Orquera fue golpeado al tratar de retratar a las estrellas de Hollywood, esto durante su reciente visita a Argentina, el pasado fin de semana.

De acuerdo a los reportes, Cara y Margot se tomaron un descanso en Argentina, y tras ser identificadas el pasado 1 de octubre por un fotógrafo, éste fue sometido por el equipo de seguridad de las actrices, derivando una pelea a golpes que resultó en una fractura de codo izquierdo en Pedro Orquera, que después compartió a los medios que la fractura fue con el hueso expuesto y golpes en la cabeza.

Todo indica que Cara y Margot fueron vistas en un exclusivo restaurante de Buenos Aires y ante la presencia del reportero gráfico, los escoltas y equipo de las actrices trataron de impedir que fueran retratadas, por lo que arremetieron contra el fotógrafo desatando una pelea que fue considerada como una verdadera batalla campal que culminó con severas afectaciones a la salud del paparazzi.

“Sufrí una encerrona terrible y después tuve una persecución, porque me corrieron. Yo iba con la cámara en la mano tratando de resguardarla a ella y al material. En un momento sentí como que alguien me pateó y me empujó. A toda velocidad fui a parar al piso y menos mal que caí con el brazo y no con la cabeza. Fue tremenda la pérdida de sangre que tuve, me quedó el hueso al descubierto, me rompí todo el brazo y la cámara voló por el aire”, explicó el fotógrafo Pedro Orquera al medio argentino La Nación, apuntan diversos medios internacionales.

Tras golpear al fotógrafo, ha trascendido que al momento quedaron detenidas dos personas del equipo de las actrices, en este caso, identificados como Jac Rhys Hopkins y Josey MacNamara Callum, que enfrentan una denuncia por lesiones graves. De acuerdo a los reportes, Rhys Hopkins es productor de cine y amigo cercano de Margot Robbie, en tanto que Callum ha sido identificado como ayudante de cámara. Ante el incidente, testigos y medios señalan que tanto Cara Delevigne y Margot Robbie se desatendieron de los estragos generados en el fotógrafo, pues ambas actrices continuaron su recorrido por Argentina que contemplada una visita a la Patagonia.

