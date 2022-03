Isaiah J. Thompson y Julian Lee: el jazz en su máxima expresión

Como parte del Ciclo NY Jazz All Stars, este próximo jueves 24 de marzo, en la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas se presentará el pianista y compositor estadunidense Isaiah J. Thompson -con su cuarteto y acompañado por el saxofonista Julian Lee-, talentoso ejecutante que fusiona el jazz y el blues con un estilo único, el cual lo llevó a ser nominado para un premio Globo de Oro por la banda sonora de la película “Huérfanos de Brooklyn” (2019), dirigida por Edward Norton.

En entrevista con EL INFORMADOR, el músico comparte que comenzó sus estudios de piano a temprana edad por influencia de sus padres “quienes pensaban que era un instrumento adecuado para un niño como yo”, aunque no fue sino hasta concluir la preparatoria que, al entrar a lo que se conoce como educación superior, “que realmente pienso que entonces empecé a disfrutar”.

Apreciar lo que hacen otros

Como instructor y maestro, Thompson asegura que “quienes pertenecen a mi generación comenzaron a formarse en la música desde pequeños, en las escuelas públicas y a través de los programas que ofrecían, es obvio que algunos llegamos a la formación universitaria pero sospecho que sin esas bases no lo habríamos conseguido, o al menos tenido la oportunidad. Además, creo que es sumamente importante el estudio por fuera de lo escolar, algo que todos deberíamos intentar”.

Ahora, con el descenso de los contagios en lo que va de la pandemia, el pianista afirma que es esencial volver a los escenarios, donde “se puede ver qué tanto le importa su oficio al músico, la pasión y la manera en la que demuestra sus habilidades. En mis inicios, cuando comencé a compartir foro con otros músicos, me di cuenta de lo importante que es apreciar lo que hacen los otros, algo fundamental para mí”.

Los grandes y la tradición

Por otra parte, en una carrera donde ha tenido la oportunidad de alternar o compartir el foro con los grandes del jazz de este siglo y el pasado (como Wynton Marsalis, Christian McBride, Joe Farnsworth o Rodney Whitaker), Thompson afirma: “Agradezco la fortuna de haber tocado con grandes músicos, son momentos únicos que se deben a estar en el lugar indicado en el tiempo justo, y es una fortuna creciente porque nunca dejo de aprender de ellos, son parte de la tradición que uno trata de continuar”.

En estos términos, el pianista es consciente del elemento particular que cada ejecutante imprime a sus presentaciones, a lo largo de la historia musical, “en este caso, del jazz, y sobre todo porque se trata de algo individual pero no sin descuidar que se necesita aprecio por lo que se ha hecho en el pasado. No es un proceso sencillo, pero me parece que los grandes músicos han tenido confianza en sí mismos, lo que les ha mostrado -siempre- el camino a seguir”.

Entusiasmado por venir a México

En cuanto a la colaboración con Julian Lee, el saxofonista tenor que ahora le acompaña menciona: “lo conozco de toda la vida, y disfruto mucho tocar con él, lo mismo que con los demás integrantes del cuarteto, con Philip Norris (bass) y TJ Reddick (batería), todos son fantásticos músicos y excelentes individuos, lo que hace que cada show se convierta en una gran experiencia”.

Se trata de la primera visita de Thompson a México y se dice “entusiasmado” de venir a “actuar en el país vecino”, del cual ha escuchado a otros músicos hablar y “siempre se expresan con alegría y admiración, refieren que en todo momento los tratan de maravilla, por eso deseo también vivir esa experiencia”.

Para un músico que ha viajado a lo largo y ancho del mundo, actuar en un espacio de reciente creación como las salas del Conjunto Santander es algo que “se debe agradecer, porque -dice el pianista-, qué mejor que tocar en estos escenarios donde se cuenta con lo mejor y lo último para garantizar la calidad”.

AGÉNDALO

Isaiah J. Thompson Quartet Ft. Julian Lee