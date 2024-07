La actriz Irina Baeva sigue dando de qué hablar, si no es por su actuación en "Aventurera" es por el estatus de su relación sentimental con el también actor Gabriel Soto, y ahora por unas fotos en la que la rusa aparece ensangrentada.

En medio de las críticas por su participación como Elena Tejero en la puesta en escena que dirige Juan Osorio, Irina continuará frente al proyecto en el que se sumará el actor peruano Nicola Porcella, aseguran que ya mejoró su calidad en el baile y ella misma promociona su trabajo en redes después de que muchos pensaron que quedaría fuera del proyecto.

Lo que no parece estar tan bien es su relación Gabriel Soto, quien asegura que "no ha podido ir a verla" en "Aventurera", aunque Irina sí ha asistido a verlo a él junto a Cecilia Galleano en "El precio de la fama"; recientemente cuando la prensa le preguntó a Gabriel si continúa siendo novio de Irina, su amiga Cecilia Galliano interrumpió para decir: "aquí es cuando nos vamos", sin que Gabriel dijera si sí o si ya no está junto a la rusa.

Como parte de su actuación en la telenovela "La historia de Juana", Irina interpreta a Paula, su personaje sufre un fuerte accidente automovilístico que requirió "de una doble" y de que apareciera ensangrentada y mal herida.

La actriz de 31 años compartió con sus seguidores parte de esta caracterización, dándole así un respiro a sus polémicas por "Aventurera" y Gabriel Soto, hablando de su talento como actriz, carrera que inició en México en el 2015 con el melodrama "Muchacha italiana viene a casarse", "Pasión y poder", "Vino el amor", "Me declaro culpable", "Soltero con hijas", entre otras.

