Ira Sachs, el rostro del cine independiente

Con el mar de fondo, el director Ira Sachs sostuvo un encuentro con la prensa para hablar de su cine y su más reciente cinta “Frankie”. Recientemente, Sachs estuvo de visita en México para participar en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos, donde recibió el reconocimiento Spotlight.

“Frankie” es una producción protagonizada por Isabelle Huppert, Marisa Tomei y Brendan Gleeson, “es una cinta de ensamble, lo cual fue un reto, porque había que encontrar un balance para filmarlo”, comentó ante la pregunta de los retos que enfrentó durante el rodaje de la cinta.

Agregó que “desde el principio supe que la historia de ‘Frankie’ sería más teatral, por el recurso de presentar nueve historias en un día, lo que la hace de cierto modo realista y al mismo tiempo más juguetona, pues los personajes van y vienen. Así que creo que tiene un acercamiento de experimentación con el teatro”.

Sin duda Ira es uno de los máximos representantes del cine independiente y su propuesta tiene el sello distintivo de presentar historias que muestran las relaciones íntimas y familiares de su personaje, por lo que se le cuestionó qué es lo que le atraer de esos temas: “Creo que las historias de nuestras vidas son la historia de nuestra época. Lo que sucede en casa, hasta cierto punto, puede interpretarse como una exploración de nuestra cultura y lo más profundo de nuestro ser”.

Al igual que directores como Woody Allen, Ira ha adoptado a Nueva York como su ciudad fetiche para abordar sus historias, sin embargo, “Frankie” transcurre en Sintra, Portugal, ¿a qué se debió el cambio? “Hace tiempo vi una película titulada “Kanchenjungha” del director Satyajit Ray. Es la historia de una familia que vacaciona en el Himalaya y los personajes se reúnen ahí por una crisis en común. Me encantó el filme y me sentí conectado con la idea de lo que es revelado por una familia cuando es desplazada de su rutina. Fue así que cuando planeaba ‘Frankie’ viajé a Sintra, en Portugal, y me atrapó lo que vi. Sentí una intimidad que hacía muy natural el querer contar una historia ahí.

Cabe señalar que el interés de Ira por el cine nació desde que era pequeño, gracias a que su padre lo llevaba a ver películas cada fin de semana. Sin duda, este director es una de las figuras más relevantes del cine independiente e intimista, por lo que al cuestionarlo sobre la clave de su trabajo, compartió que la llave para hacer películas trascendentales es no dejarse llevar por cuestiones económicas, y realizar proyectos que se apeguen al presupuesto; también le sugirió a los interesados en hacer cine que mantengan la mente abierta a las ideas que el mundo brinda.

“Frankie” aún no tiene fecha de estreno en México, sin embargo, el director deseo que cuando el público nacional pueda verla, la disfrute: “Espero que se cree una intimidad entre el filme y el público”, agregó.

Fotograma de la cinta “Frankie”. ESPECIAL

Finalmente, Ira se declaró fan del cine de Arturo Ripstein, a quien considera “una gran inspiración, porque mantiene el curso de su propia voz… Es quien es y cada filme es su testamento”; aprovechó para comentar que le encantaría filmar en México.

Cabe señalar que aunado a su trabajo como director, Ira también labora como académico en la Universidad de Yale, una tarea que le resulta gratificante, pues considera que su visión trascenderá a través de sus estudiantes: “La mirada narcisista es que sientes que tienes algo que ofrecer, hay un sentimiento de propósito porque tu lucha tiene significado. Me gusta ver qué puedo generar en otros, es como ser un artista”, concluyó.

Para finalizar se le cuestionó, cuál es su siguiente proyecto, tras haber filmado “Frankie”: “Estoy escribiendo y dirigiré una adaptación en serie limitada de “Christodora”, una historia basada en la novela recientemente publicada por Tim Murphy. El drama seguirá las vidas interconectadas de los inquilinos en un edificio en el East Village de Manhattan, con una narrativa que abarca desde los años 80 hasta la década de 2020”, adelantó.

Filmografía

“The Delta” (1997)

“Married Life” (2007).

“Keep the Lights On” (2012).

“Love is Strange” (2014).

“Frankie” (2019).

Sinopsis de “Frankie”

Tres familias se enfrentan a una experiencia que amenaza con cambiar sus vidas para siempre. Este inusual evento se produce durante un día de vacaciones en la región de Sintra, en Portugal.