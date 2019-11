Eiza González busca producir en México y EU

“Soy una persona ambiciosa y no me debilito por un ‘no’… Un ‘no’ me hace más fuerte”, responde Eiza González al cuestionarla cómo ha logrado abrirse camino en Hollywood. Es tal la influencia que ha conseguido la actriz en la meca del cine, que revistas estadounidenses la colocan en la lista de las 10 figuras latinas que no hay que perder de vista.

La actriz, modelo y cantante asistió este fin de semana al Festival Internacional de Cine de Los Cabos, donde recibió el reconocimiento International Star Award por su contribución a la visibilidad de los latinos en el cine mundial.

Pero esta aportación no ha sido fácil, su carrera ha estado llena de retos, pues ha tenido que combatir una serie de prejuicios en Estados Unidos para ganarse un lugar en la industria del cine, y lo ha logrado: “Desde hace seis años dejé mi tierra natal para emprender una carrera en Hollywood, donde no he parado de trabajar; de hecho, este 2019 ha sido un gran año y para el 2020 espero el estreno de ‘Bloodshot’ con Vin Diesel, ‘Godzilla vs. Kong’ junto a Alexander Skarsgard y Millie Bobby Brown, ‘I Care A Lot’ con Rosamund Pike y Peter Dinklage, ‘She’s Missing’, de Alexandra McGuinness y ‘Cut Throat City’ a lado de Ethan Hawke”.

Pese a estar llena de proyectos, la actriz sabe que debe seguir luchando por lo que quiere “aunque a veces las cosas no resulten como uno desea. Es frustrante y doloroso abrirse paso en una industria como la de Estados Unidos, donde hay tanta segmentación”, aseguró.

“Muchos me han preguntado por qué me fui cuando mi carrera en México estaba en un punto próspero, pero tenía que seguir creciendo”, abundó la artista, quien ha estelarizado telenovelas como “Amores verdaderos” y “Lola, érase una vez”, la cual la lanzó a la fama a los 14 años.

A sus 29 años, Eiza comenta que “soy muy joven y ahora quiero ser productora, tengo mi propio equipo de producción; me encantaría en el 2020 hacer algunas cosas en México y en Estados Unidos en ese campo, quisiera producir historias de mujeres mexicanas que aún no han sido representadas en la pantalla; me interesa demostrar que en México hay historias más allá del narcotráfico”.

Abundó que está interesada en producir cine o televisión, “donde por supuesto pueda contar con talento mexicano, porque nos debemos ayudar; es necesario trabajar en equipo como lo hace la comunidad afroamericana en Estados Unidos… Ellos siempre se apoyan; de hecho, si me ofrecen un papel en el que puede aparecer una mexicana y considero que yo no soy la más adecuada para interpretarlo, busco pasárselo a otras connacionales”.

¿Qué pasa con México?

Ante la pregunta, ¿qué necesita tener un proyecto en México para que regrese a trabajar al país? La actriz sin dudarlo respondió que no hace cine mexicano porque no la invitan, lo cual la desilusiona e incluso le resulta frustrante.

Agregó que “los directores mexicanos no me voltean a ver para alguna historia, solo llegan conmigo para hacer televisión, lo cual no me molesta pero los tiempos en televisión son de muchos meses y no quiero estar tanto tiempo así, porque lo que deseo es hacer cine”. A lo anterior sumó que tiene ganas de “hacer historias mexicanas que me reten como actriz”.

—¿Por qué te fuiste de México en un momento en que gozabas de gran popularidad?

—Mi sueño siempre fue hacer cine y en México había muy pocas oportunidades, el gremio era muy cerrado para mí, una actriz surgida de las telenovelas, y por eso busqué mis oportunidades en Estados Unidos donde encontré claridad en mi camino, me encontré a mí misma y lo que quería hacer de mi vida.

Y… ¿con la prensa nacional?

Tal parece que la también cantante no solo ha tenido que lidiar con el prejuicio de los directores nacionales; pues en más de una ocasión también lo ha hecho con la prensa, de la cual siente que no recibe el apoyo suficiente, es por ello que pide valoren la labor de los connacionales en el exterior, ya que es difícil hacer una carrera fuera del país: “Hay muchos estereotipos, pero creo que muchas veces los medios se centran en las cosas más banales de mi persona”.

Al respecto, recordó cuando causó polémica el vestido amarillo que portó en una gala de los Oscar, del cual surgieron memes y hubo diversas críticas en redes sociales. “No me molesta lo que digan de mí, pero creo que hay más cosas que destacar que cómo me visto. Desde los 14 años estoy en esto, si me enfocara en lo que la gente piensa nunca hubiera llegado a ningún lado”, subrayó González.

Toda una heroína

Uno de los planes que tiene más emocionada a Eiza es el próximo estreno de “Bloodshot” con Vin Diesel y Guy Pearce, un filme “bastante grande de superhéroes del que no puedo adelantar mucho, pero vendremos a México para su promoción”, compartió la actriz. Al respecto, la también modelo se dijo feliz de que le tengan confianza para hacer cosas distintas y muestren que como latina puede ser personajes que van más allá de interpretar a una narcotraficante o a personal de servicio; “de hecho, yo no tomo papeles con base en mi nacionalidad y más si no aportan lo que realmente somos”, finaliza.