Par de ases tras Festival de Cine de Los Cabos

Cuando se ama lo que se hace el resultado son ocho ediciones exitosas de uno de los encuentros cinematográficos más importantes del país: El Festival Internacional de Cine de Los Cabos, el cual tiene, entre otros objetivos, buscar un espacio de vinculación entre los cineastas de México y América Latina con los de Estados Unidos y Canadá.

Maru Garzón y Alejandra Paulín son las encargadas de hacer que la magia suceda: “Somos codirectoras del festival, Alejandra es la directora ejecutiva y yo soy la directora artística, y nuestra división de funciones tiene que ver con que Ale es quien hace que funcione todo; y yo me encargo de los contenidos, los invitados y del discurso que el festival quiere transmitir. Ella también se encarga de las relaciones interinstitucionales y de buscar apoyos. Gracias a Ale es que esto camina”, comparte en entrevista Maru Garzón.

Al cuestionarla sobre el balance de la historia del festival y de esta última edición que se celebró del 13 al 17 de noviembre, Maru compartió: “Todos estos años, los ocho años que lleva existiendo el festival, hemos mantenido la congruencia de la propuesta original. Recuerdo que el festival, en su primer año, inició de una manera distinta, pero a partir del segundo definió cuál era su personalidad, hacia dónde querían hablar y qué quería decir. Hemos mantenido la voluntad de apoyar a la industria cinematográfica del país, un apoyo concreto, una inyección de estímulos para contribuir con una gota de aceite a esta maquinaria, a dar espacios para nuevas voces y afortunadamente a lo largo de estos ochos años hemos visto que esas semillitas que hemos sembrado, han ido creciendo y ahora son árboles; es un gusto ver que el director por el cual apostamos está triunfando”. Cabe señalar que este año el festival entregó más de seis millones de pesos en reconocimientos y apoyos.

Agregó sentirse feliz de los resultados de esta última edición: “Estamos contentas, quedamos satisfechas con lo que se logró; estamos convencidas por las 42 películas que exhibimos, por los invitados que tuvimos, por los encuentros que provocamos y por la reacción del público”.

-¿Cuántas personas hicieron realidad esta edición?

-Durante todo el año somos entre ocho y diez personas, pero el equipo empieza a engrosarse en el verano y llegamos a ser alrededor de 60 o 70 personas, y ya durante el encuentro se suman 200 voluntarios, porque esto requiere de muchísima logística.

-¿Cuánto tiempo toma la gestión de los entrevistados internacionales que han tenido en años pasados como Nicole Kidman, Ewan McGregor; y esta edición, Robert De Niro?

-Sencillo no es (ríe); en algunos casos lleva tres o cuatro años como fue con De Niro. Son años de trabajo, deseo y persistencia. Además, es una combinación de factores, como la disponibilidad de las agendas de los actores y el hecho de que somos un evento serio y con buena reputación.

Las mujeres, siempre

La octava edición del evento tuvo entre sus ejes principales el tema de “Mujeres fantásticas”; sin embargo, Maru subraya que su equipo siempre ha estado abierto a la “inclusión, la diversidad y las mujeres. Las mujeres siempre han sido importantes, solo que en esta ocasión lo que hicimos fue ponerle nombre y apellido, pero lo que quiero destacar es que no nos subimos a la ola, las mujeres para nosotras no son una tendencia. Nuestra programación siempre ha estado llena de películas dirigidas por mujeres o sobre mujeres”.

Apertura con las plataformas

Sobre la decisión de haber inaugurado el encuentro con la proyección del filme “The Irishman”, una producción de Netflix, Maru comenta que su equipo luchó mucho por tener la cinta; aclaró que la organización está abierta a incluir producciones que serán estrenadas en plataformas de streaming. Aclaró que el festival tiene la mirada puesta en cómo se encuentra la tendencia del consumo de productos audiovisuales entre el público: “No nos importa si es o no de Netflix; si nos parece una obra maestra, la vamos a buscar. Creo fue un regalo haberla proyectado en una pantalla gigante y que se pudiera apreciar en toda su magnitud la fotografía de Rodrigo Prieto”.

Finalmente, al cuestionarla sobre lo que vendrá para la edición 2020 señaló que no le gustaría adelantar algo, “pues a lo largo del año van cambiando las cosas, y no nos gusta blofear y prometer algo que no vamos a tener; preferimos dar a conocer esta información durante la rueda de prensa de presentación”.

Maru, una historia con el cine

La directora del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, feliz por concluir una exitosa edición más. EL INFORMADOR / A. Rodríguez

Maru Garzón tiene 25 años trabajando en la industria cinematográfica, así que al preguntarle ¿qué es el cine para ella? Se apresura a responder que todo: “No he logrado poner una frontera entre lo laboral y mi vida personal. Mucha gente me dice que por qué trabajo tanto, y cuando me pongo a reflexionar veo que el cine es el lugar donde siempre me ha gustado estar; es mi pasión, mi entretenimiento y mi trabajo”.

Compartió que es tal la influencia del cine en su vida que sus hijas ya heredaron el gusto por el séptimo arte: “Para esta edición del festival mis hijas me acompañaron, tienen 10 y 13 años, y no estuvieron en la alberca, siempre estuvieron en el cine y no es que yo les dijera qué hacer; ellas así nacieron, así crecieron viendo a una mamá feliz, partiéndose la espalda pero jamás quejándose de su trabajo… Y que una alberca compita con el cine y el cine sea el ganador, eso está increíble”, finaliza.