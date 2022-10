Ingrid Coronado y Fernando del Solar: Así fue su polémico matrimonio

Durante varios años el argentino Fernando del Solar libró una dura batalla contra el cáncer de pulmón, una enfermedad que no sólo cambió su vida también la llenó de polémica, pues en medio de su diagnóstico, la relación amorosa que mantenía con Ingrid Coronado llegó a su fin. A raíz de la muerte del conductor, usuarios en redes sociales han vuelto retomar este polémico matrimonio, sobre todo porque se dijo que la enfermedad de del Solar habría sido la razón por la que la conductora decidió abandonar al padre de dos de sus hijos.

Ingrid y Fernando se conocieron en 2002, cuando compartieron créditos en el programa "Sexos en guerra"; en ese entonces ella no sólo era de las conductoras más queridas por el público, también estaba casada con el exGaribaldi Charly López, por lo que con Fernando solo la unía una gran amistad, aunque la química que existía entre ellos era innegable. Aunque el programa terminó unos años más tarde, la pareja volvió a reunirse, esta vez en el matutino "Venga la alegría", donde participaban al lado de Sergio Sepúlveda, Raúl Osorio, Mauricio Mancera, entre otros y fue entonces donde confirmaron su relación en medio de un primer escándalo.

Del Solar mantenía un romance con la conductora Ivette Hernández, con quien, incluso, se comprometió, pero los rumores de una supuesta infidelidad por parte del conductor terminaron por fracturar el noviazgo. Semanas más tarde Ingrid y Fernando confesaron públicamente que estaban juntos. En 2008, el mismo día que hicieron pública su relación, Coronado y del Solar revelaron que, además de descubrir que eran almas gemelas, una bendición había llegado a su vida, pues se encontraban esperando a su primer hijo juntos, quien llegó al mundo en enero del 2009. Tras casi tres años de vivir en unión libre, el argentino reveló que durante la Navidad del 2010 le había pedido matrimonio a la mexicana; además de que volverían a convertirse en padres, ya que Ingrid estaba embarazada por segunda vez. En mayo del 2011, la pareja se casó, únicamente por la vía civil y aunque lucían muy enamorados la felicidad les duró muy poco.

Llega el cáncer a sus vidas

A tan solo un año de haber contraído matrimonio, Fernando fue diagnosticado con cáncer de pulmón, una noticia que no solo lo devastó emocionalmente también le puso freno a su carrera, cuando estaba en la cima, pues había sido elegido para conducir la décima edición de "La Academia". El también actor anunció que se mantendría fuera de la televisión para concentrarse en su tratamiento y ganar la lucha contra el cáncer de la mano de su esposa, quien aseguró que lo acompañaría en cada una de sus batallas. Dos años más tarde, Fernando regresó momentáneamente al mundo del espectáculo, pero aunque su salud iba mejorando, su vida personal comenzaba a desmoronarse.

La polémica separación

En 2015 las sospechas de que la pareja atravesaba por una fuerte crisis matrimonial comenzaron a circular, no solo entre los medios de comunicación, también entre sus fans, pero la noticia no se confirmó hasta noviembre de ese año, cuando la periodista Pati Chapoy reveló que Ingrid y Fernando llevaban un par de meses separados. De inmediato el público se fue encima de Coronado, pues el truene no solo se dio en medio del delicado estado de salud de del Solar, quien aún batallaba contra el cáncer, sino que se dijo que le había sido infiel con Alfonso de Anda, su compañero dentro del matutino.

Más tarde, se divorciaron y en una entrevista que Ingrid concedió al programa Historias Engarzadas, reveló que fue Fernando quien le pidió la disolución del matrimonio: "Él me lo pidió, no es fácil llevar una enfermedad pero ese no fue el problema. Había otros factores externos que hacía que la relación entre él y yo fuera complicada y empezaba a ser más complicada y más difícil", dijo. El propio Fernando confirmó que el amor que se tenían se fracturó por otros motivos, además del cáncer, pero los problemas apenas iniciaban.

Fernando le pide pensión alimenticia a su ex

La pareja se enfrentó en los juzgados por la custodia de los dos hijos que procrearon juntos, Paolo y Luciano, pero entre las peticiones que el argentino le hizo fue que ella se quedara con la guardia y custodia total de los niños pero que él pudiera verlos todos los martes y los jueves; además de que le pidió una pensión alimenticia del 20% del total de sus ingresos, pues en ese momento él no tenía un trabajo estable. La conductora no estuvo de acuerdo y aunque se enfrentaron durante mucho tiempo, al final el propio del Solar confesó que llegaron a tener una relación cordial.

