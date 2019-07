Inés Gómez Mont "cocina" una sorpresa

Este próximo domingo 14 de julio a las 20:30 horas por el Canal de Las Estrellas, se estrena el programa “Familias frente al fuego, desafío en la cocina”, proyecto culinario bajo la conducción de Inés Gómez Mont donde ocho familias, de diferentes partes del país y de distintas conformaciones, se enfrentarán semana a semana en diversos retos que pondrán a prueba el sabor de su sazón, con énfasis especial en la comida casera, uno de los emblemas de la cultura mexicana.

“Estoy muy emocionada, este es un proyecto que estuve esperando siempre, me parece el formato ideal, un programa que resalta los valores y las tradiciones. Es un show que puedo ver en compañía de mis hijos y de mi familia y eso me llena de emoción, además de que es un programa muy divertido y entretenido, hay muchísima calidad, se preparó al más mínimo detalle, porque es lo que viven todos los días las familias mexicanas dentro de las cocinas, desde risa, complicidad, llanto y frustraciones, todo tipo de emociones, estoy segura de que al público le va a gustar mucho”, comparte en entrevista Inés.

Las familias participantes son Los Vásquez, Las Merino, Las Ek, Los Nahúm, Los Toledo, Los Gudiño, Las Bárcenas y Los Wong, todos provenientes de distintas regiones de México y competirán para demostrar que en sus casas es donde mejor se come. Con una serie de retos semanales que van desde preparar tamales, hasta cocinar ratas de campo, las ocho familias se eliminarán una a una hasta que solo una de ellas se corone como la mejor, obteniendo así, un millón y medio de pesos.

“Siempre he dicho que la gastronomía mexicana es la mejor del mundo, en este caso, tenemos familias de diferentes regiones en donde nos van a presentar platillos típicos y además de que conocemos ya estos platillos, si les agregamos el toque de la familia o la receta secreta de la abuelita, bueno, pues todos vamos a estar agasajándonos y la verdad es que vamos a aprender muchísimo, podremos conocer muchos secretos, buenos tips y consejos sobre la comida mexicana”, explica la presentadora.

Sabores y unión en pantalla

Las Merino son la familia que representa al Estado de Jalisco. “Son tres hermanas de Guadalajara y la verdad es que son muy simpáticas, ese trío me parece muy especial, son muy divertidas, son las más jóvenes, han dado muchas sorpresas. Reto tras reto van sorprendiendo, la gente se va a enamorar de estas hermanas porque son populares y además, vienen a enseñar muchísimo a nuestra gastronomía, yo en lo particular las quiero muchísimo, digo, quiero a todas las familias, pero ellas me parecen muy divertidas y me identifico mucho con ellas”.

Destaca Inés que la producción le hizo casting a más de 500 familias alrededor de la República Mexicana, lo que se buscaba es que además de que a las familias les gustara cocinar, también se divirtieran. “Evidentemente que tuvieran buen sazón y noción sobre la cocina sin ser expertos, porque algo que sí recalcamos en el programa es que son familias que no tienen escuela (culinaria), no han tenido una preparación como tal, no son chefs, son personas comunes y corrientes que cocinan muy rico”.

La conductora confiesa que ha aprendido mucho sobre las cocinas típicas, “pero sí puedo decir que las ocho familias son sumamente especiales, que a mí en lo particular no solo me han venido a enseñar de cocina, también de la vida, de la unión familiar, de la complicidad, de la integración, de valores, de verdad que estoy segura que la gente se va a enamorar de todos estos personajes”.

Además de dirigir la emisión, Inés será un vínculo amoroso con las familias, “yo soy la que los apapacha un poco porque están nerviosos, es reto tras reto, hay un premio muy grande y todos quieren ganarlo, hay mucha adrenalina. Entonces, están bajo mucha presión, yo me vuelvo un poco como la parte solidaria”.

Jueces listos para ayudar

Además de Inés, con ella comparten cuadro los jueces del programa: Belén Alonso, Carlos Gaytán y Antonio de Livier, chefs expertos, con distintas especialidades, que estarán encargados, en cada emisión de encontrar a la familia que mejor cocina en el país.

“Los jueces han sido súper éticos basándose en que es importantísima la credibilidad del programa, más allá de la historia de cada familia, buscan lo que es la calidad y la presentación de los platillos, además de la evolución de cada familia episodio tras episodio, es un programa muy serio y estoy muy comprometida con él”.

El día del estreno, la producción tendrá una invitada sorpresa. La cita es este domingo 14 de julio en punto de las 20:30 horas, a través del canal Las Estrellas.