Icari, propuesta tapatía para abrir el Roxy

La joven cantante tapatía Icari estrenará un espectáculo en la próxima edición del Festival Roxy. Su voz y música darán la señal de inicio en un día lleno de música en la Terraza Vallarta.

En su set, platicó, incluye canciones de su disco “Lodo”, además de temas inéditos: “Es material que todavía no se graba. Después del concierto pensamos meternos al estudio”. Santiago Cumplido colaboró en los arreglos para la música, como productor. A Icari la acompañan Luis Mejía (baterista de Porter), Luis Acosta (bajista de Leiden), Luis Shatter en los teclados y Gustavo Gascón: “Desde que lancé este disco Gustavo ha estado presente”.

Este show estuvo diseñado por Paulina Martínez (en los vestuarios, con quien ha colaborado en sus videos), Ana Quiñónez y su equipo: son 45 minutos de visuales hechos ex profeso para este concierto. En ello se incluyen obras de artistas, como Paula Palomar, Florencia Guillén y Luis Rodrigo Medina (autor de la imagen de la portada de su disco “Lodo”). De Luis Rodrigo se trabajó una pieza de manera performática. Otras colaboraciones son sonidos de Jair López, artista sonoro.

Conceptualmente, la cantante presenta un espectáculo íntegro sustentado en ideas.

Su show lleva el nombre de Icari Plasma: “Es la primera vez que se presenta: toda la manera en que se crearon el contenido (tanto visuales como musicales) tienen que ver con el concepto de plasma. En un sentido científico el plasma es el grado cero de la materia. Esto nos sirve como metáfora para impulsar la integración de todas las disciplinas. También en un sentido ontológico habla del lugar de nosotros: este lugar es lo que más queremos compartir”.

El álbum “Lodo” se grabó en Zapata Recording Studios, con la excepción de “Ave de mal agüero”, registrada en el estudio de Santiago Cumplido. En su disco, Icari combina el canto en español e inglés. Sobre esta decisión, platicó: “Mi papá es músico, siempre escuché música en inglés. Estudié canto en California, a los 19 años, en una escuela de cantó hindú (Ali Akbar College of Music). El inglés siempre fue algo muy natural para mí”. Si bien al cantar con guitarra su instinto es hacerlo en inglés, Icari encontró otro instrumento para cantar en español: “El banjo, como en la canción ‘Él no te quiere’: es una sonoridad distinta a la guitarra”. Además, el sonido del banjo lo presenta de una manera descontextualizada: “Es un instrumento muy country, y la manera en que lo uso no es la manera tradicional. Es como mi llave mágica, permite una sonoridad para cantar en español con la honestidad de quién soy yo”.

Icari abundó sobre su labor como compositora de sus temas: “Mi formación es filosofía y letras, también incursioné en la curaduría de arte. La cuestión de las letras tiene que ver en cómo hacemos sentido de lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Es de alguna forma la unión de esas tres desde dónde escribo mis letras. Muchas veces no es muy convencional en la estructura (verso, coro, precoro)”.

ASISTE

Icari en el Festival Roxy Guadalajara, sábado 21 de abril, 13:20 horas, en Terraza Vallarta (Calzada Nueva, núm, 47). Boletos en taquillas del Teatro Diana y a través del sistema Ticketmaster: 1,100 pesos general; mil 700 pesos VIP; 500 pesos niños (de 4 a 12 años).