Ianis Guerrero sube al cuadrilátero con "El Halcón"

El actor mexicano, Ianis Guerrero se encuentra en la ciudad de Tijuana filmando la película “El Halcón”, ópera prima del director, guionista y productor Eduardo Valenzuela. El largometraje es muy al estilo de las primeras películas de Quentin Tarantino y Robert Rodríguez, pero también honra al cine mexicano de luchadores, aquellos proyectos de “Serie B” o videohomes muy populares en décadas anteriores.

En entrevista para EL INFORMADOR, Ianis habla sobre este proyecto que lo tiene emocionado, llevan dos semanas de rodaje y les falta una más por terminar. Además, el contexto de la lucha libre en la ficción no le es ajeno, pues interpretó a “Blue Demon” en su serie biográfica hace unos años. Resalta que cuando le llegó el guion de “El Halcón”, pensó que era una broma, le pareció una rareza.

“Pero al empezar a leerlo, me pareció muy interesante porque se trataba de personajes muy diferentes a los que uno se imagina”. Y platicando con el director, encontró que la historia se mezclaba con el cine de Tarantino y Rodríguez con las cintas mexicanas de acción de luchadores o de Los Hermanos Almada donde son justicieros. “Entonces, toda esta combinación totalmente atípica donde el director fue asesorado por Guillermo Arriaga y por un fotógrafo que vino de Hollywood, (sumó) a estas cosas que me parecieron muy interesantes, y me dije, ‘bueno, vamos a ver de qué se trata’. Y la verdad no me equivoqué, es una película mexicana de acción que rinde homenaje a estas cintas de los 90. Pero también es la relación de un padre con un hijo”.

Justamente la trama aborda la vida de “Ramón” (Guillermo Quintanilla) quien es un hombre viudo, borracho, alburero y dueño de la taquería “El Cuadrilátero” junto con su hijo “Pancho” (Ianis Guerrero), quien se parte la vida cocinando los tacos. Una noche cuando el líder de la pandilla de motociclistas “Los Maniacos”, arma una trifulca en el lugar, “Pancho” se pone una máscara de luchador y “Ramón” entra al zafarrancho. Aunque, “Ramón” y “Pancho” son buenos peleadores, terminan siendo sometidos por “Los Maniacos” y “Pancho” es secuestrado, por lo que “Ramón” decide tomar venganza.

Una trama llena de alma

La película busca redención y justicia. “La historia empieza cuando Memo Quintanilla que hace de mi padre, es un luchador muy famoso llamado ‘El Halcón’, pero matan a mi madre hace 35 años y a partir de eso ‘El Halcón’ deja de pelear, porque la asesinan por una cuestión relacionada con la lucha libre. Entonces, se dedica a ser taquero, los dos nos dedicamos a la taquería, hasta que tiempo después regresa la persona que mató a mi madre y comenzamos a buscar justicia. Y es un pretexto para volvernos a poner la máscara, pero hace mucho que no peleamos, así que con más corazón, amor, coraje y amor propio, vamos a enfrentarnos a esta horda de maleantes y de antagónicos”. En el elenco también participan Ana Jimena Villanueva, Manuel Paulín, Said Sandoval, Héctor Soberón y Miguel Pizarro.

El tiempo de filmación es muy breve en comparación con otros filmes, pero dice Ianis que esto es relación a que las cintas de luchadores de antaño, se filmaban justamente en periodos muy cortos. Como dato, también rescata que en esta película no hay armas, todo se trata de puñetazos y patadas, muy a la mexicana. Destaca el actor que este proyecto representa la idiosincrasia nacional, pues la lucha libre también le da identidad a la cultura popular mexicana. Espera que pronto esté lista para estrenarse.

El protagonista buscará revancha ante los malvados que le han robado la paz familiar. CORTESÍA

Con más trabajo en camino

Ianis también estará en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato en los próximos días para promover su cortometraje “Romper el pacto”, el cual escribe, dirige y actúa, este material es parte de la selección oficial. Además, en el marco de la fiesta fílmica ofrecerá una charla sobre racismo y estereotipos en el cine mexicano.

“Lo que buscamos es que los mexicanos, las personas morenas, tengamos una mejor representación en los medios audiovisuales, porque muchas veces lo que vemos en el cine o en la tele, nos pinta a nosotros los morenos como delincuentes, como asesinos, como violadores, y no nos pintan como doctores, ingenieros, astronautas, es más, ni siquiera como periodistas. Entonces, esos son los estereotipos y lenguajes que hay que cambiar”.

Ianis guarda varias sorpresas para los próximos meses. Por ejemplo, recién terminó de filmar la cinta “1938”, donde interpreta a Lázaro Cárdenas, proyecto que lo llevó a rodar escenas en Palacio Nacional en la Ciudad de México. También terminó también “Hijo de familia”, historia que también dirigió y actuó; además de que arrancará una serie para Paramount.