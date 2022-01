IL Divo en Guadalajara: Tras muerte de Carlos Marín, anuncian tributo al cantante en México

Tras el fallecimiento de Carlos Marín por COVID el pasado 19 de diciembre en Reino Unido, la agrupación IL Divo honrará su legado con una gira tributo al cantante, y tres de sus paradas serán en tres ciudades de México. Esta gira ya se había anunciado pero fue pospuesta por la triste noticia.

IL Divo se presentarán el próximo 11 de mayo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México; el 13 de mayo en el Auditorio Telmex en Guadalajara y el 14 de mayo en el Auditorio Citibanamex en Monterrey.

Con el nombre “Greatest Hits Tour”, esta gira sustituye a “For Once In My Life Tour” previamente anunciada e incluirá a Steven LaBrie, como invitado especial.

“Carlos tenía una personalidad más grande que la vida, con una rara combinación: una voz increíblemente hermosa dada por Dios”, escribió IL Divo en un comunicado. “Fue amado por millones de fanáticos en todo el mundo y tuvimos la suerte y el honor de poder actuar junto a él durante tantos años. Extrañaremos profundamente su alegría, amistad y brillante voz. En su honor estableceremos la Fundación Carlos Marín, y haremos un tributo a su canto en nuestros futuros espectáculos. Que todos lo recuerden por su hermosa alma, su increíble talento y que descanse para siempre en paz", dijeron Miller, Izambard y Buhler en un comunicado.

Ocesa anunció, además, que los boletos adquiridos para los conciertos anunciados con anterioridad, podrán funcionar para estos eventos.

Para aquellos que requieran de un reembolso, será necesario soicitarlo a partir del próximo 24 de enero a través del sitio de Ticketmaster o en las taquillas. Para más información y dudas, los fans podrán escribir al siguiente correo: contactanos@ticketmaster.com.mx.

IL Divo, conformado por los miembros restantes del grupo multinacional: el estadounidense David Miller, el francés Sebastien Izambard y el suizo Urs Buhler, es el grupo de crossover clásico más exitoso y comercial en la historia de la música internacional desde que se unieron por primera vez en 2003. Con más de 30 millones de álbumes vendidos y 160 Discos de Oro y Platino en 33 países en su haber IL Divo son los primeros artistas de su género en tener un álbum debut en el número 1 en la lista Top 200 de Billboard.

