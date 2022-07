House of the Dragon: DracARys: HBO Max lanza aplicación de realidad aumentada

Anticipando el estreno de “La Casa del Dragón”, que debutará el 21 de agosto, HBO Max ha lanzado “House of the Dragon: DracARys”, la aplicación oficial de realidad aumentada para la serie.

Con la aplicación, los fanáticos de todo el mundo podrán “incubar” y criar sus propios dragones virtuales en casa. Cada dragón será único para su usuario y, a medida que crezca, desarrollará su propia apariencia y temperamento impulsado por las interacciones de su guardián con él, basado en la tradición del mundo de George R.R. Martin. Los usuarios también aprenderán palabras “Valyrias” de “La Casa del Dragón” para comandar a su dragón a través de un sistema de reconocimiento de voz personalizado. Los dragones crecerán a un tamaño enorme, alcanzando hitos de desarrollo en su camino hacia la edad adulta completa, donde podrán recorrer el mundo para que otros usuarios de todo el mundo los vean e interactúen con ellos.

Los equipos de marketing e innovación digital de HBO Max colaboraron con el equipo de artistas, ingenieros, técnicos y estrategas de The Mill para desarrollar “House of the Dragon: DracARys” desde cero, utilizando el motor de juego Unity y con la tecnología Lightship de Niantic, con un diseño de sonido inmersivo del estudio londinense Factory.

“Con ‘House of the Dragon: DracARys’ hemos creado la criatura virtual más personalizada y receptiva que jamás haya existido en su teléfono, traída a la vida con la más reciente tecnología de realidad aumentada,” dijo Victor Pineiro, director de Innovación Digital en HBO Max. “No podemos esperar para que los fanáticos se involucren con DracARys y se sumerjan aún más en el mundo de Westeros.”

“Cuando los dragones de Westeros aparecen en el programa, siempre es un momento impresionante e inspirador,” dijo Kevin Young, Director Creativo para The Mill y Líder Creativo de ‘House of the Dragon: DracARys’. “Con DracARys queríamos que los usuarios experimentaran esos momentos de asombro y maravilla en el contexto de su vida cotidiana. Nuestras ambiciones son complementar al mundo de Westeros y a la mitología del espectáculo de una manera enriquecedora, mientras empujamos los límites de lo que es posible con personajes virtuales que existen en realidades mixtas,” él agrega.

“House of the Dragon: DracARys” se lanzó por primera vez exclusivamente el 20 de julio en la Comic-Con de San Diego para los asistentes a la experiencia guiada inmersiva “House of the Dragon: The Dragon 's Den”.

La aplicación ya está disponible para descargar en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google Play en 19 países, incluyendo: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Hungría, México, Noruega, Polonia, Portugal, España, Suecia, Holanda, Reino Unido y Estados Unidos. Países adicionales se anunciarán más adelante.

