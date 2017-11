House of Cards seguirá sin Kevin Spacey

Una buena noticia para los fans de “House of Cards” y una mala para los que todavía siguen la carrera de Kevin Spacey. Y es que en una misiva dirigida al elenco y al equipo de la popular serie de televisión, los productores de la emisión política señalaron que continuarán con una pausa en las filmaciones de la sexta y última temporada, receso que se extenderá hasta dos semanas más.

La producción de la plataforma digital Netflix volverá al ruedo después del 8 de diciembre. El paréntesis se debió al escándalo sexual protagonizado por el actor de la serie, Kevin Spacey —“Frank Underwood” en la ficción, y quien de paso es el protagonista—, acusado de acoso y abuso sexual por algunos hombres del medio, hechos que llevaron a los ejecutivos del programa de televisión a despedirlo.

La carta, firmada por Media Rights Capital y Pauline Micelli, fue enviada a distintos medios y señala lo siguiente: “A medida que nos acercamos a las vacaciones, queremos expresar nuestro agradecimiento por todos los mensajes de apoyo que hemos recibido y queremos explicar a todo nuestro leal elenco y personal dónde se encuentran las cosas actualmente”.

“Continuamos trabajando con Netflix con la esperanza de reanudar la producción pronto. A medida que continuamos estas discusiones, hemos determinado juntos que se le pagará al equipo por un período adicional de dos semanas, comenzando el 27 de noviembre y hasta el 8 de diciembre”, continúa.

El comunicado finaliza diciendo que el equipo responsable de realizar el drama político “ha sido desafiado de una forma en la que ninguno podría haber previsto. Lo único que hemos aprendido a lo largo de este proceso es que esta producción es más grande que una sola persona y no podríamos estar más orgullosos de estar asociados con uno de los equipos de producción más leales y talentosos en este negocio”.

De igual forma, la producción de “House of Cards” se comprometió a actualizar la información antes del 8 de diciembre.

Morrisey, a la defensa

No todos en el mundo piensan que Kevin Spacey sea culpable de las acusaciones, y de hecho le salió un defensor inesperado: El cantante Morrisey.

En el marco de la promoción de su más reciente álbum, Low in High School (2017), Morrisey defendió a Harvey Weinstein y Kevin Spacey en declaraciones que recopila “The Sunday Times”. Ambas figuras han sido acusadas de acoso y abuso sexual por personas del mundo de Hollywood en los dos últimos meses.

“Debes ser cuidadoso en lo que respecta al ‘acoso sexual’, porque a menudo puede ser simplemente un patético intento de cortejo. Estoy seguro de que es horrible, pero tenemos que mantener todo en proporción”, señaló al ser consultado por el ahora ex renombrado productor y el ex protagonista de”House of Cards”.

“¿No estás de acuerdo? Nunca he sido acosado sexualmente, podría decir”, agregó.

Ya encaminado, el músico también tuvo palabras para Donald Trump. Sobre el mandatario estadounidense, el intérprete dijo que no era un líder sino un “parásito” y piensa que es el mayor mal de Estados Unidos en la actualidad. “Actúa como un niño intentando recoger algo y destruyendo todo alrededor”.

Morrissey remató diciendo que escogería matarlo “por el bien de la humanidad”.