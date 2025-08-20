Horóscopo Negro para HOY 20 de agosto; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).

Hay algo dentro de ti que quiere renacer. Que quiere ilusionarse otra vez. Que quiere dejar atrás el miedo a que te vuelvan a fallar. Y si eso significa cortar con lo que te frena, lo vas a hacer. Ya no estás en modo espera. Ahora te mueves. Tú decides. Vas a empezar a disfrutar de cada momento, sin dramatismos. Y no vas a dar más de lo que recibes. A quien te lo da todo, le darás el alma. Pero a quien solo aparece cuando le conviene, le darás la espalda.

ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).

No atraigas lo negativo solo porque en algún momento te convenciste de que puedes solucionarlo todo. El reto real ahora es soltar lo que no te eleva. Porque mientras te centras en eso que te arrastra, estás dejando pasar oportunidades que sí están a tu altura.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre).

Esta semana te vas a dar cuenta de que no todo es blanco o negro. Que a veces puedes dejar que algo entre en tu vida solo para vivirlo. Sin etiquetarlo, sin encerrarlo, sin exigirle futuro. A veces solo se trata de disfrutar, de observar, de sentir. De estar ahí. Sin más. Y tú, que siempre estás buscando sentido a todo, vas a tener que aprender a vivir sin tener todas las respuestas.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).

Estás entrando en un nuevo capítulo, pero no puedes leerlo si sigues atascado en la misma página de siempre. Deja de arrastrar el pasado como si te debiera algo. No te debe nada. Y tú tampoco le debes fidelidad al dolor. Eres inteligente, Capricornio. Frío si hace falta, pero emocionalmente muy capaz. Y precisamente por eso, no puedes permitirte quedarte atrapado en un bucle mental.

ACUARIO (22 enero-19 febrero).

Necesitas tiempo. Tiempo real. Tiempo para ti. Para tus planes, para tus ideas, para invertirlo en las personas que te suman, que te quieren sin condiciones, y que no te piden explicaciones cada vez que necesitas espacio. Y no, quizás no todo vaya a salir perfecto. Puede que algo que estás preparando se tuerza, que no llegue en el momento que esperabas. No te agobies.

PISCIS (20 febrero-20 marzo).

Estás entrando en una etapa muy importante. Un momento especial, diferente, tuyo. Quieres hacer cosas nuevas. Salir de lo de siempre. Recuperar esa parte tuya que se ilusiona por cualquier detalle. Has estado apagado/a últimamente. Por dentro, por fuera, quizás por broncas que te han salpicado de repente. Pero ahora, la luz empieza a volver. Y si tú la alimentas, vas a brillar más que nunca.

Con información del Horóscopo Negro

AO

